Пока ВСУ и волонтеры спасают Украину, застройщики начали готовить хитрые планы на 'после войны' – движение 'Честно'

Украинские лоббисты-застройщики взялись за подготовку планов под красивым названием "Восстановление Украины", призванных развивать страну после войны. Они создают основу, чтобы установить выгодные для себя правила игры: убрать с законодательного поля общественные слушания и избежать демократической процедуры конкурсов на определение автора проекта застройки.

Об этом говорится в материале лидера движения "Честно" Виты Думанской на "УП". Автор отмечает: на 37-й день войны против российских захватчиков, пока Вооруженные силы ведут борьбу за мирное небо и десятки тысяч волонтеров помогают гражданам, бизнесмены по-прежнему действуют в своем репертуаре.

Она рассказывает об онлайн-заседании Конфедерации строителей Украины (КСУ), которую возглавляет бывший депутат Киевсовета и экс-замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе. Активисты движения от нескольких источников получили выдержки из документа, рассматриваемого участниками этого мероприятия и предложенного представительницей из Черновцов.

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Из него следует, что лоббисты-застройщики хотели бы убрать с законодательного поля общественные слушания, которые, по их мнению, создают "конфликтные ситуации".

Вместо них предлагают просто представить подробный план застройки, чтобы жители близлежащей территории с ним "смирились и не вносили свои предложения".

"Такой уровень взаимодействия с общиной могут предлагать разве "законотворцы" государства-оккупанта России, где мнение граждан ничего не значит", – пишет Думанская.

Кроме того, комментирует она документ, застройщики также заявляют, что им мешает демократическая процедура конкурсов на определение автора проекта. Объясняют они это продолжительностью во времени и рядом коррупционных рисков. Зато предлагают дать своих исполнителей сразу, потому что это "существенная экономия и прибыль".

Еще одним интересным предложением стала просьба сделать так, чтобы в будущем не нужно было больше утверждать детальный план территорий на сессии местного совета.

"Что могло бы быть, если бы недоброчестным застройщикам, которые нацелены на вырубку лесов, застройку заводей, не противодействовали активные граждане? Сейчас бы наступление на Киев со стороны оккупантов было бы значительно облегчено. Так, последние 12 лет активисты поселка Коцюбинское и движение "Честно" ведут борьбу за сохранение Беличанского леса под Киевом. Теперь этот лес – щит для столицы, в частности со стороны Гостомеля, Ирпеня и Бучи, где героически сдерживают силы рашистов наши войска", – пояснила Думанская.

Она напомнила об идее проложить дополнительную дорогу по лесу Ирпеня через Коцюбинское в Киев – именно то, чего добивались застройщики. И если бы таким планам не препятствовали, отметила лидер "Честно", то сейчас держать оборону столицы было бы труднее.

Автор добавила, что после победы украинского народа над врагом, которая гарантированно будет, придет время, когда украинцы действительно будут восстанавливать свою страну.

"Все понимают, что придут значительные инвестиции с Запада. Но важно, чтобы наши западные партнеры видели прозрачные и демократические процессы – консультации с обществом, конкурсы и т. д. Главными заказчиками и авторами технических задач на разработку любых проектных решений с сегодняшнего дня должны быть представители ВСУ, общины и граждане. Все проекты по таким задачам должны выполнять профессиональные архитекторы, которых выбирают на конкурсной основе. Мы не имеем права после войны создавать законодательную базу под коррупционные схемы для "своих", – подытожила активист.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр инфраструктуры Александр Кубраков заверил, что после войны дома в Украине будут возводить с бомбоубежищами. По его словам, проекты зданий будут делать по новым требованиям и примеру Израиля – кроме хранилищ, в них должны быть "комнаты безопасности" и укрепленный паркинг.

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