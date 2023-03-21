PointLoto, которое уличили в связях с РФ, "забыли" заблокировать: СНБО ввел санкции, а казино продолжает работать 

СНБО ввел санкции против PointLoto, но при этом Госспецсзвязь по какой-то причине "забыла" добавить сайт казино в список для блокировки их доменного имени. В результате казино, которое обвиняют в связях с РФ, продолжает работать в Украине, несмотря на санкции.

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Санкции не для избранных? Как PointLoto продолжает работу в Украине

Президент Владимир Зеленский еще 10 марта ввел санкции против ряда азартных компаний (все они имеют связь с РФ и фактически могут работать в интересах агрессора). В санкционный список попала компания PointLoto. Уже 14 марта Госспецсвязь выдала специальное распоряжение: обязала провайдеров заблокировать в Украине доступ к сайтам казино под санкциями.

По какой-то причине PointLoto в этот список не попало. То есть СНБО и президент решили ограничить работу компании, но в перечень на блокировку сайтов PointLoto не попало. Стоит отметить, что несмотря на распоряжение Госспецсвязи, провайдеры до сих пор не заблокировали все компании из "черного списка". Но в случае с PointLoto – их сайт даже не попал в этот перечень.

В результате компания, вероятно, лишится лицензии КРАИЛ, не сможет официально рекламироваться в украинских СМИ, но продолжит собирать данные украинцев и будет получать от них прибыль.

Почему PointLoto попало под санкции

ООО "Поинтлото" стало фигурантом многочисленных расследований еще летом прошлого года. Тогда выяснилось, что компания поспешно сменила имя и еще недавно называлась – ООО "МЕЛБЕТ". С таким же названием работает компания в РФ.

Скорее всего это обусловлено тем, что компания Melbet работает в России и связана с 1XBet. Юридическое лицо, стоящее за Melbet в РФ и владеющее их торговой маркой, на сентябрь 2022-го на самом деле принадлежит компании с другим названием – ООО " Мелофон ". Да еще совсем недавно ТМ принадлежало ООО " Селебрити ", которое также имело другое название. Предыдущее название ООО "Селебрити" – 1ХСТАВКА, прямо аффилированная с 1xBet.

Более того, часть сайта melbet.sport.ua хостится на одном IP (46.101.68.46) с зеркалами 1XBet, а сайт Melbet имеет почти идентичный дизайн и одинаковые коэффициенты с сайтом Семиохина, Каршкова и Казорина. А некоторое время при переходе на www.melbet.ua вообще отображался сайт 1XBet.

Расследователи отмечали, что фактически российские компании не только зарабатывают в Украине, но и собирают данные об игроках, которые после могут передавать своим спецслужбам. Личные данные украинцев оказались под угрозой.

С такой логикой согласились и в СНБО. КРАИЛ оставил 1xBet без лицензии, а СНБО, который возглавляет президент, со временем ввел санкции против всех связанных с Россией операторов азартных игр.

Ukrainian Gambling Council обнародовали аналитики, согласно которой легальные операторы игорного бизнеса составляют всего 30% рынка, остальные 70% – это нелегальные сайты. Они не получают лицензии, значит, не платят за нее. Такие же азартные компании также не платят налоги в украинский бюджет. Более того, пользоваться их услугами опасно, так как их никто не проверяет и никто не может гарантировать, что они соблюдают закон. В перечень "опасных" операторов входит и запрещенный санкциями PointLoto.

Теперь исполнительная власть, к которой в том числе относится и Госспецсвязь, должна обеспечить выполнение санкций СНБО и заблокировать украинцам доступ к запрещенным казино. OBOZREVATEL публично обращается к Госспецсвязи с просьбой разъяснить: по какой причине сайт PointLoto все еще не ограничен на территории Украины и когда можно ожидать блокировку.