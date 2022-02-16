Подорожает ли такси? Участники рынка перевозок провели круглый стол в Харькове

15 февраля в Харькове состоялся круглый стол участников рынка такси на тему "Тарифы повысить нельзя снизить". Инициатором мероприятия стал всеукраинский социально-образовательный проект "Академия такси ONTOP" от OnTaxi. В обсуждении приняли участие представители профсоюза таксистов Украины, руководство национальных агрегаторов такси, эксперты финансовой отрасли, представители автопарков, рядовые таксисты и пользователи услуги.

Как известно, в начале февраля 2022 года работники такси выступили в социальных сетях и региональных СМИ с инициативой провести 14 февраля всеукраинскую забастовку с требованием повысить тарифы. Водители ссылались на значительное подорожание ГСМ и расходных материалов, общую инфляцию и падение доходов. С другой стороны, даже существующие тарифы являются неприемлемыми для многих пользователей, что негативно влияет на общий спрос. Так что сама забастовка хоть и привлекла внимание к острым вопросам, но не помогла решить проблему.

Именно поэтому "Академия такси ONTOP" от OnTaxi собрала круглый стол участников рынка такси на тему "Тарифы повысить нельзя уменьшить".

Организаторы ставили своей целью:

Осветить комплекс главных факторов, влияющих на состояние отрасли индивидуальных перевозок в Украине

Определить роль государства и основных игроков рынка в урегулировании ситуации

Разработать подходы к увеличению среднего чека и стоимости условного "1 км маршрута", приемлемые для пользователей услуги

Обсудить методы стимулирования спроса на услуги такси

"К сожалению, на сегодняшний день невозможно изменить тариф усилиями кого-то одного из игроков рынка. Модификация услуг и тарифообразование требуют комплексного подхода, но в рамках круглого стола были достигнуты договоренности по дальнейшему сотрудничеству профсоюзов, общественных организаций и информационных сервисов (агрегаторов заказов)", –рассказал руководитель маркетингового направления OnTaxi Виталий Леонов.

Пока невозможно дать ответ на вопрос, ожидает ли украинцев во всех городах значительный рост цен в сфере индивидуальных перевозок, но этот сегмент рынка должен измениться. Всеукраинский социально-образовательный проект "Академия такси ONTOP" возьмет на себя функцию платформы, которая поможет достичь договоренности между всеми игроками и выработать приемлемые условия для дальнейшего успешного развития национального рынка такси.

В круглом столе принимали участие: