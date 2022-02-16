Подорожает ли такси? Участники рынка перевозок провели круглый стол в Харькове
15 февраля в Харькове состоялся круглый стол участников рынка такси на тему "Тарифы повысить нельзя снизить". Инициатором мероприятия стал всеукраинский социально-образовательный проект "Академия такси ONTOP" от OnTaxi. В обсуждении приняли участие представители профсоюза таксистов Украины, руководство национальных агрегаторов такси, эксперты финансовой отрасли, представители автопарков, рядовые таксисты и пользователи услуги.
Как известно, в начале февраля 2022 года работники такси выступили в социальных сетях и региональных СМИ с инициативой провести 14 февраля всеукраинскую забастовку с требованием повысить тарифы. Водители ссылались на значительное подорожание ГСМ и расходных материалов, общую инфляцию и падение доходов. С другой стороны, даже существующие тарифы являются неприемлемыми для многих пользователей, что негативно влияет на общий спрос. Так что сама забастовка хоть и привлекла внимание к острым вопросам, но не помогла решить проблему.
Именно поэтому "Академия такси ONTOP" от OnTaxi собрала круглый стол участников рынка такси на тему "Тарифы повысить нельзя уменьшить".
Организаторы ставили своей целью:
Осветить комплекс главных факторов, влияющих на состояние отрасли индивидуальных перевозок в Украине
Определить роль государства и основных игроков рынка в урегулировании ситуации
Разработать подходы к увеличению среднего чека и стоимости условного "1 км маршрута", приемлемые для пользователей услуги
Обсудить методы стимулирования спроса на услуги такси
"К сожалению, на сегодняшний день невозможно изменить тариф усилиями кого-то одного из игроков рынка. Модификация услуг и тарифообразование требуют комплексного подхода, но в рамках круглого стола были достигнуты договоренности по дальнейшему сотрудничеству профсоюзов, общественных организаций и информационных сервисов (агрегаторов заказов)", –рассказал руководитель маркетингового направления OnTaxi Виталий Леонов.
Пока невозможно дать ответ на вопрос, ожидает ли украинцев во всех городах значительный рост цен в сфере индивидуальных перевозок, но этот сегмент рынка должен измениться. Всеукраинский социально-образовательный проект "Академия такси ONTOP" возьмет на себя функцию платформы, которая поможет достичь договоренности между всеми игроками и выработать приемлемые условия для дальнейшего успешного развития национального рынка такси.
В круглом столе принимали участие:
Василий Попик – председатель Профсоюза таксистов Украины и ОО "Свободный таксист"
Старцев Сергей – Профсоюз таксистов Украины
Верченов Алексей – Профсоюз таксистов Украины
Тарасенко Артем Алексеевич – Профсоюз таксистов Украины
Денис Покалицын – руководитель бизнес-направления OnTaxi
Валентин Леонов – руководитель маркетингового направления OnTaxi
Владислав Летко и Артем Неронов – представители автопарка ДСР
Влад Бойко – представитель автопарка Бойко