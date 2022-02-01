Почему доллар резко подорожал: экономист назвал причину и дал прогноз

Последняя тенденция по росту курса доллара в Украине в большей степени связана не с объективными, а с субъективными причинами, прежде всего, с негативными ожиданиями из-за угрозы масштабного наступления России. При условии, что этого не произойдет, гривня может укрепиться уже через несколько месяцев.

Такой прогноз в эфире телеканала OBOZREVATEL озвучил экономист Борис Кушнирук. "С точки зрения поступления средств оснований для обесценивания гривни сейчас нет. Но негативные ожидания провоцируют реакцию", – заметил он (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

Эксперт перечислил объективные факторы, которые должны укрепить гривню:

Валютный баланс по итогам 2021 года был положительным, "то есть валюты в страну заходило больше, чем выходило. В первую очередь, за счет заробитчан". Они привезли в страну около 13,5 миллиона долларов.

2021 год отличился большими объемами экспорта зерновых, масла и металлургической продукции.

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"Таким образом, с точки зрения поступления средств оснований для обесценивания гривни сейчас нет", – подчеркнул Кушнирук. В то же время он отметил, что "отрицательные ожидания провоцируют реакцию со стороны бизнеса, в том числе иностранного", который спешит выводить свои средства из Украины.

Такие ожидания приводят к тому, что украинцы, пытаясь сэкономить средства, меньше вкладываются в капитальные инвестиции. В частности, не спешат покупать дорогостоящие вещи.

"Негативные ожидания провоцируют давление на национальную валюту, но пока оно не критично. У Нацбанка достаточно резервов для обеспечения стабильности национальной валюты", — подчеркнул экономист.

В то же время Кушнирук заверил, что гривня и отложенный спрос могут восстановиться уже через несколько месяцев весной.

"Если ситуация успокоится, если мировой общественности, западным лидерам удастся убедить Россию не совершать трагических ошибок, то весной спрос восстановится", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, в конце января 1 доллар США в Украине подорожал до 29 гривен, что стало рекордом с зимы 2018 года. В Нацбанке заверили, что эта ситуация не является критичной. Главной причиной падения гривни там назвали опасения из-за напряженности на границе с Россией.