По всей Украине уволят 21 тыс. человек, – министр

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заявил, что в Украине в связи с сокращением количества районов должны уволить 21 тыс. человек.

Об этом сообщает "Интерфакс". "По нашим подсчетам уволенными должны быть 21 тыс. работников всех категорий, а штатная численность новых райгосадминистраций составляет 16 тыс. Что происходит с остальными, и как проходит процесс трудоустройства этих специалистов? В первую очередь, я хочу напомнить, что у нас образовано 1 469 территориальных общин, которые в настоящее время тоже является очень мощным работодателем и охотно приглашают профессионалов, имеющих опыт работы в райгосадминистрациях. Кстати, они предлагают лучшее материальное обеспечение, чем то, которое было раньше у служащих в районах. Поэтому, профессиональные сотрудники РГА стопроцентно будут востребованы как со стороны общин, так и со стороны новых райадминистраций", – сказал министр.

Также он добавил, что те бюрократы, которые "штаны просиживали" в РГА, имеют меньше шансов на трудоустройство. Чернышов подчеркнул, что количество служащих будет уменьшаться, и это нормально, но качество и эффективность их работы должна повышаться.

Напомним, в Украине во время очередного локдауна больше всего увольнений придется на малый бизнес, так как он менее всего защищен. Также это может коснуться людей, работающих в розничной торговле и сфере обслуживания.

Проблемы с работой могут возникнуть у тех, кто задействован в образовательных проектах или шоу-бизнесе. Ситуация на рынке труда зависит от состояния экономики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине стремительно сокращается количество официально работающих. В январе 2020-го работали 7,47 млн граждан, а уже в декабре – 7,3 млн. Больше всего потеряла промышленность – 67 тыс. сотрудников.