По всій Україні звільнять 21 тис. осіб, – міністр

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов заявив, що в Україні у зв'язку зі скороченням кількості районів повинні звільнити 21 тис. осіб.

Про це повідомляє "Інтерфакс". "За нашими підрахунками звільненими мають бути 21 тис. працівників усіх категорій, а штатна чисельність новоутворених райдержадміністрацій становить 16 тис. Що відбувається з рештою і як проходить процес працевлаштування цих фахівців? Передусім я хочу нагадати, що у нас утворено 1469 територіальних громад, які наразі теж є дуже потужним роботодавцем і залюбки запрошують професіоналів, що мають досвід роботи в райдержадміністраціях. До речі, вони пропонують краще матеріальне забезпечення, ніж те, яке було раніше у службовців у районах. Тому професіональні співробітники РДА стовідсотково будуть затребувані як із боку громад, так і з боку нових райадміністрацій", – сказав міністр.

Також він додав, що ті чиновники, які "штани просиджували" в РДА, мають менше шансів на працевлаштування. Чернишов підкреслив, що кількість службовців буде зменшуватися, і це нормально, але якість і ефективність їхньої роботи повинна підвищуватися.

Нагадаємо, в Україні під час чергового локдауну найбільше звільнень припаде на малий бізнес, оскільки він найменше захищений. Також це може зачепити людей, які працюють у роздрібній торгівлі та сфері обслуговування.

Проблеми з роботою можуть виникнути у тих, хто задіяний в освітніх проєктах або шоу-бізнесі. Ситуація на ринку праці залежить від стану економіки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні стрімко скорочується кількість тих, хто офіційно працює. У січні 2020-го працювали 7,47 млн громадян, а вже в грудні – 7,3 млн. Найбільше втратила промисловість – 67 тис. співробітників.