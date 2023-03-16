"Транспортный безвиз" между Украиной и ЕС продлили на год: что дает соглашение

Украина и Европейский Союз (ЕС) продлили соглашение о либерализации автомобильных перевозок, т. н. "транспортный безвиз". Он упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками разрешений на двусторонние и транзитные перевозки в страны ЕС.

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Соглашение пролонгировано до 30 июня 2024 года, сообщили в Мининфраструктуры. "За первый год договоренность доказала свою практическую эффективность. За период ее действия объемы двусторонних и транзитных автомобильных грузоперевозок выросли более чем на 50%", – отметил глава ведомства Александр Кубраков.

После подписания соглашения в июне 2022 года количество перевозчиков, пересекавших границу в направлении ЕС, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличилось на 53%, а само количество пересечений – на 43%. Соглашение также упрощает процедуру признания водительских документов. Так, Украина и ЕС освободили владельцев водительских прав, выданных одной из сторон, от требования иметь международное водительское удостоверение.

И это, по словам Кубракова, далеко не предел. Увеличить показатели поможет развитие транспортной инфраструктуры на западных границах Украины, отметил министр. Речь, в частности, идет об открытии новых пунктов пропуска.

"Такие проекты помогают не только поддержать украинскую экономику и найти логистические решения для экспортеров. Эффективная реализация "транспортного безвиза" приближают нас к нашей главной внешнеполитической цели – обретению членства в ЕС", – подчеркнул Кубраков.

Как сообщал OBOZREVATEL, также с октября 2022 года для Украины заработал "таможенный безвиз" с ЕС. Для бизнеса открылась возможность международного перемещения товаров с 35 другими странами-участниками по одному транзитному документу.

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