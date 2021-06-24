Платежная система LEO вошла в топ-4 игроков украинского рынка денежных переводов – НБУ

Недавно Национальный банк Украины опубликовал статистику деятельности систем денежных переводов в Украину за 1 квартал 2021 года. Международная платежная система LEO, платежной организацией которой является финансовая компания "Леогейминг Пей", укрепила свою позицию в рейтинге крупнейших платежных систем. МПС LEO заняла четвертое место в списке – по итогам 2020 году она удерживала пятое место.

С полным отчетом можно ознакомиться на сайте регулятора.

Основные данные отчета

96% оборота среди всех систем денежных переводов, созданных резидентами, генерируют именно системы, созданные небанковскими финансовыми учреждениями;

Видео дня

Средний чек денежных переводов в Украину за 1 квартал 2021 года – $389 (в эквиваленте), из Украины – $527.

Транзакционный банк IBOX BANK впервые вошел в список крупнейших участников платежных систем на рынке денежных переводов: банк занял 4 место, охватив 4,69% переводов, осуществленных в пределах Украины.

"В 2021 году регулятор фиксирует стабилизацию экономики, а потому отменяет часть антикризисных монетарных мер. Статистка денежных переводов также отражает эту стабилизацию – наибольший рост продемонстрировали именно переводы в пределах Украины. Продуктивная работа всех участников международной платежной системы LEO стала частью этого результата, и мы очень рады, что наша работа отражена в конкретных достижениях", – рассказала глава МПС LEO Алена Шевцова.

Также регулятор отмечает, что Украина остается остается страной-реципиентом трансграничных переводов. В течение 1 квартала 2021 сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода средств, почти в пять раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Виктор Ющенко возглавил Наблюдательный совет международной платежной системы LEO. В марте 2021 года МПС LEO была внесена Национальным банком Украины к категории важных платежных систем в Украине. Система на данный момент насчитывает 23 участника, среди которых четыре коммерческих банка (IBOX BANK, ComInBank, Sky Bank и Concord Bank), а также 19 небанковских финансовых учреждений: ФК "Система" (бренд Sistema), ФК "Свифт Гарант" (бренд City24), ФК "ЕВО" и другие лидеры отрасли.