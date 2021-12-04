Планы России снова сорвут, "Северный поток-2" уже опоздал: в ЕС раскрыли детали

"Северный поток-2" зимой 2021/2022 запустить не удастся. В ближайшее время провести сертификацию главного российского энергетического проекта не удастся, а без этого он работать не будет.

Об этом для словацкой газеты написал DenníkN эксперт по энергетике, бывший участник Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман. Он пояснил: ситуация в ЕС, в первую очередь Словакию, зимой будет достаточно сложной.

Причин для этого несколько – низкие запасы в газохранилищах, возможно, холодная зима, рекордной высокие цены на голубое топливо в Европе. "Сегодня нам уже известно, что этой зимой точно не заработает спорный газопровод "Северный поток-2", который идет из России прямо в Германию через Балтийское море", – уверен Гирман.

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РФ накануне запуска газопровода ограничили поставки голубого топлива в Европе. Их хранилища заполнены, а вот в Европу они поставляют минимальные объемы. Это привело к значительному подорожанию энергоресурсов.

"Газпром" имеет отношение и к оператору "Северного потока-2", при этом сам планирует поставлять голубое топливо. А это нарушает европейскую газовую директиву. Согласно ее нормам, одна компания не может и контролировать инфраструктуру, и поставлять ресурсы.

Отметим, запуск газопровода в первую очередь ударит по Украине. Он лишит "Нафтогаз" миллиардов долларов прибыли на транзите голубого топлива из РФ в ЕС. Кроме того, Украина потеряет рычаг влияния на российскую власть.

В попытках доказать ЕС, что газопровод необходим, Россия фактически спровоцировала энергетический кризис: резко ограничила поставки газа в Европу. В результате цены взлетели до исторического максимума.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Украине грозит серьезный экономический кризис с резким ростом цен, безработицей и волной банкротств. Коллапс может возникнуть именно из-за рекордных цен на газ для промышленности.