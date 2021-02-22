В РФ ответили на письмо Украины к Байдену с просьбой остановить "Северный поток-2"
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что Украина и Польша не имеют решающего слова в вопросе "Северного потока-2" и письма глав МИД к президенту США Джо Байдену ни на что не повлияют.
Он отметил, что Украина и Польша постоянно выступают против российско-европейского сотрудничества. "Не они играют решающую роль в тех решениях, которые принимает Европа. Решающее слово за Германией, за рядом других влиятельных стран Европы", – цитирует Цекова пропагандистское издание RT.
Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил: "Польша и Украина больше всех критиковали проект "Северный поток-2", выражали уверенность, что он не будет закончен. К сожалению, Украина не показала себя надёжной страной-транзитером, а в Польше последние десять лет вообще царит какая-то антироссийская истерия. И тот факт, что Германия заявляет о необходимости "Северного потока-2", говорит о том, что лидеры Западной Европы чётко разделяют политику и бизнес, а вот так называемые младоевропейцы этому ещё не научились", – добавил он.
По словам депутата, чьи-то письма Байдену никак не повлияют на сроки завершения работ. "Россия выполнит все подписанные ею договоры. Мы показали себя надёжным партнёром и в большом бизнесе, и в политике", – подытожил Бальбек.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба со своим польским коллегой Збигневом Рау публично обратились к президенту США с просьбой остановить строительство "Северного потока-2" с помощью любых инструментов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау поблагодарил американского сенатора Джин Шагин за ее твердую позицию касательно "Северного потока-2" и активность в блокировании этого проекта. Он заявил, что трубопровод угрожает энергобезопасности стран и вбивает клин между союзниками.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" между Россией и Германией должно быть приостановлено до парламентских выборов в РФ в сентябре.
Администрация американского президента Джо Байдена готовит новый раунд ограничительных мер против газопровода "Северный поток-2". В частности, США введут дополнительные санкции против трубоукладчика "Фортуна".