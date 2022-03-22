Первый пошел: хакеры Anonymous взломали Nestlé из-за работы компании в России

Группировка хакеров Anonymous взломала и выложила в сеть базу данных Nestlé. Одну из крупнейших пищевых компаний в мире атаковали из-за ее отказала сворачивать бизнес в России, которая ведет кровопролитную войну в Украине.

О взломе сообщили сами Anonymous. "Это утечка 10 ГБ данных электронной почты, паролей, бизнес-клиентов Nestlé и т. д.", – говорится в сообщении. Ссылку на базу данных опубликовал пользователь Twitter PuckArks.

Ранее хакеры из Anonymous предупреждали: компании, которые до сих пор работают в РФ, станут целью хакеров. На заявление о сворачивании дел в России бизнесу давали 48 часов.

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Хакеры не публиковали список таких компаний отдельно, однако выложили коллаж с логотипами. Исходя из этого, мишенями Anonymous станут как минимум 40 компаний. В том числе, это Nestle, Raiffeisen Bank, Burger King, Papa Jhons, Marritt, SubWay, Chevron, Oreo, Cargill, Amway.

OBOZREVATEL также рассказывал, какие компании не уходят из России и что с ними делать. Для такого бизнеса в Украине могут ввести дополнительный налог.

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