Первую нитку "Северного потока-2" начали заполнять газом: достройка морского участка завершена

В компании-оператора "Северного потока‑2" заявили, что морская часть первой нитки газопровода технически завершена. Отмечается, что трубоукладка была закончена еще в июле, а теперь уложенные между РФ и Германией морские секции соединили.

Об этом сообщает пресс-служба компании. С 11 августа начались пусконаладочные работы по заполнению трубопровода газом.

"Трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжаются. Все работы проводятся в соответствии со всеми необходимыми разрешениями", – говорится в сообщении. Длина газопровода – 1234 км.

"Северный поток-2" – газопровод из России в ФРГ через Балтийское море. Он является расширением "Северного потока" и проходит через экономические зоны и воды Германии, Дании, РФ, Финляндии и Швеции.

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Стоит отметить, что самый обсуждаемый вопрос касательно запуска газопровода – последствия для Украины. По данным Госдепартамента США, российский проект может вызвать экономический коллапс страны.

Ранее глава Госдепартамента США Энтони Блинкен назначил Амоса Хохштейна старшим советником по энергетической безопасности. В обязанности входит и работа касательно российского газопровода "Северный поток-2". Хохштейн ранее входил в набсовет НАК "Нафтогаз Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, строительство "Северного потока-2" находится на завершающих стадиях, однако у РФ могут возникнуть проблемы с сертификацией газопровода. Отмечается, что это может растянуться во времени на неопределенный срок, а трубопровод без сертификации работать не будет.