Пенсии судьям подняли в три раза – до 83 тысяч в месяц, а простые украинцы получили мизер
В Украине пенсии судей с июля 2018-го подняли с 25,4 до 83,2 тыс. грн, более чем в три раза. При этом простые украинцы получили мизерную прибавку. Так, за три полных года выплата выросла всего на 1 216 грн.
Это следует из данных, опубликованных Пенсионным фондом Украины. Закон прописан таким образом, что судьи и простые украинцы не просто получают разные пенсии, но и имеют разные требования к стажу. К примеру, судья:
за 20 лет стажа получает пенсию в 50% от зарплаты того, кто сейчас занимает аналогичную должность;
за каждый год дополнительного стажа получает еще по 2% зарплаты к пенсии;
может получать до 90% зарплаты на пенсии.
Простой же украинец должен как минимум иметь 35 лет стажа после окончания реформы. Кроме того, за каждый дополнительный год он получает всего лишь 18,5 грн (1% прожиточного минимума). А размер пенсии считается: средняя зарплата по стране за три года умножить на соотношение собственной зарплаты к средней, на стаж в годах и на 1%.
В результате украинец в лучшем случае получает 29% от своего привычного заработка на пенсии. А вот судья, заработок которого в разы выше среднего, может претендовать на все 90%.
Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.
Также сообщалось, что минимальную пенсию некоторым украинцам повысили до 6000 грн.