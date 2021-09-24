Пенсии судьям подняли в три раза – до 83 тысяч в месяц, а простые украинцы получили мизер

В Украине пенсии судей с июля 2018-го подняли с 25,4 до 83,2 тыс. грн, более чем в три раза. При этом простые украинцы получили мизерную прибавку. Так, за три полных года выплата выросла всего на 1 216 грн.

Это следует из данных, опубликованных Пенсионным фондом Украины. Закон прописан таким образом, что судьи и простые украинцы не просто получают разные пенсии, но и имеют разные требования к стажу. К примеру, судья:

за 20 лет стажа получает пенсию в 50% от зарплаты того, кто сейчас занимает аналогичную должность;

за каждый год дополнительного стажа получает еще по 2% зарплаты к пенсии;

может получать до 90% зарплаты на пенсии.

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Простой же украинец должен как минимум иметь 35 лет стажа после окончания реформы. Кроме того, за каждый дополнительный год он получает всего лишь 18,5 грн (1% прожиточного минимума). А размер пенсии считается: средняя зарплата по стране за три года умножить на соотношение собственной зарплаты к средней, на стаж в годах и на 1%.

В результате украинец в лучшем случае получает 29% от своего привычного заработка на пенсии. А вот судья, заработок которого в разы выше среднего, может претендовать на все 90%.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.

Также сообщалось, что минимальную пенсию некоторым украинцам повысили до 6000 грн.