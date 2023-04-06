Отключение электроэнергии показали преимущества 'зеленой' энергетики – Ассоциация солнечной энергетики

Общества и муниципалитеты из всех регионов Украины хотят строить солнечные электростанции для обеспечения надежного электроснабжения, заявил Артем Семенишин, директор Ассоциации солнечной энергетики Украины.

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"При регулярных отключениях "зеленая" энергетика часто становится единственным локальным источником электроэнергии", – рассказал он.

При этом Семенишин не видит смысла строить в Украине другие электростанции вследствие высоких рисков безопасности и риска вновь быть зависимыми от топливных элементов или цены на газ.

Директор Ассоциации подчеркнул, что проекты "зеленой" энергетики позволяют сочетать самые лучшие, самые дешевые и климатически нейтральные технологии.

"Сейчас общины, муниципалитеты из всех регионов Украины обращаются в Ассоциацию с просьбой помочь реализовать проекты солнечных электростанций, или найти под это инвестиции. Когда централизованная сеть не работает, то в общинах, где есть солнечные станции, электроэнергия автономна. "Зеленая" энергетика – это новая энергетическая реальность", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Минэнерго обязано отрасли зеленой энергетики за нормализацию энергообеспечения Одесской и Житомирской областей в отопительный период и во время отключений.