Отключать электроэнергию в Украине будут целые сутки: количество часов без света может вырасти

Периоды отключений электроэнергии по всей Украине 15 января могут увеличиться. Из-за очередной российской атаки на инфраструктуру страны ограничения потребления тока вводятся на полные сутки, ведь дефицит в энергосистеме сохраняется даже по ночам.

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Сложная ситуация связана с попаданиям ракет 14 января в объекты электрогенерации, в том числе ТЭС. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Так, из-за повреждения оборудования некоторые ТЭС в Украине снизили или вовсе прекратили выработку электроэнергии. Из-за этого в энергосистеме увеличился дефицит.

На этом фоне "Укрэнерго" пришлось урезать лимиты потребления по всей Украине. Усиленные ограничения действуют с 00:00 по 24:00, то есть полные сутки.

А при превышении лимитов, вероятность чего возросла, используются аварийные и экстренные отключения света. Такие уже действуют в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. Следовательно, для потребителей сроки отключений могут увеличиться.

"По состоянию на 11:00 (15 января, – Ред.) энергетическая инфраструктура восстанавливается после 12-го ракетного удара России. Продолжаются ремонтные работы на всех поврежденных обстрелами объектах", – добавили в компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 14 января страна-агрессор Россия нанесла удары по Киеву и области. После этого оккупанты продолжили атаковать Украину. В Днепре российская ракета прилетела в многоэтажку, пять человек погибли, продолжается разбор завалов. В Харьковской и Львовской области были зафиксированы попадания в объекты инфраструктуры.

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