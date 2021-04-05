Отбор газа из украинских хранилищ вырос в 17 раз: названы причины
С начала отопительного сезона из украинских подземных газохранилищ отобрали 12,45 млрд куб. м газа. Лишь в марте 2021-го отобрали 2,2 млрд куб. м газа, а это почти в 17 раз больше чем за аналогичный период 2020 года. Значительные объемы отбора газа объясняются низкими показателями температуры воздуха и востребованностью услуг хранения газа со стороны украинских и иностранных заказчиков.
Об этом говорится на сайте "Укртрансгаза". По состоянию на 1 апреля иностранные трейдеры хранят в режиме "Таможенный склад" 4,98 млрд куб. м газа. Для сравнения, это в 7 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Запас природного газа в подземных газохранилищах на 1 апреля составлял 15,82 млрд куб. м газа. Это на 1% превышает показатели 2020 года и является самым высоким уровнем заполненности украинских ПХГ с 2010-го.
"Мы приближаемся к завершению сезона отбора – уже шесть наших подземок перешли в нейтральный период и готовятся к сезону закачки. Могу сказать, что сезон был успешным. Несмотря на карантинные ограничения, часто сложные погодные условия и высокий спрос на газ как в Украине, так и за рубежом Оператор газохранилищ на 100% выполнил свои обязательства перед всеми заказчиками и потребителями", – отметил в.и.о генерального директора "Укртрансгаза" Сергей Перелома.
Он также отметил, что отопительный сезон в Украине прошел без сбоев. "При этом нынешние показатели заполненности газохранилищ дают нам основания рассчитывать и на успешное прохождение сезона закачки, к которому мы уже активно готовимся", – подытожил Перелома.
Напомним, российская компания "Газпром" постепенно сокращает транзит газа через Украину. Завершение строительства продолжений "Турецкого потока" будет означать потерю 10-12 млрд куб. м транзита ежегодно.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Польская компания PGNiG будет искать газ в партнерстве с "Нафтогазом" на территории Украины.
Поставки российского газа главным клиентам "Газпрома" в первом квартале 2021-го установили 3-летний рекорд. Компания поставила в Европу 52,7 млрд кубометров. Для сравнения, это на 12,4 млрд (30%) больше, чем в 2020 году.