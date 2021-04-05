Відбір газу з українських сховищ виріс в 17 разів: названо причини

З початку опалювального сезону з українських підземних газосховищ відібрали 12,45 млрд куб. м газу. Лише в березні 2021-го відібрали 2,2 млрд куб. м газу, а це майже в 17 разів більше ніж за аналогічний період 2020 року. Значні обсяги відбору газу пояснюються низькими показниками температури повітря і затребуваністю послуг зберігання газу з боку українських та іноземних замовників.

Про це йдеться на сайті "Укртрансгазу". Станом на 1 квітня іноземні трейдери зберігають в режимі "Митний склад" 4,98 млрд куб. м газу. Для порівняння, це в 7 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Запас природного газу в підземних газосховищах на 1 квітня становив 15,82 млрд куб. м газу. Це на 1% перевищує показники 2020 року та є найвищим рівнем заповнювання українських ПСГ з 2010-го.

"Ми наближаємось до завершення сезону відбору – вже шість наших підземок перейшли у нейтральний період та готуються до сезону закачування. Можу сказати, що сезон був успішним. Незважаючи на карантинні обмеження, часто складні погодні умови та високий попит на газ як в Україні, так і за кордоном Оператор газосховищ на 100% виконав свої зобов’язання перед усіма замовниками та споживачами", – зазначив т.в.о генерального директора "Укртрансгазу" Сергій Перелома.

Він також зазначив, що опалювальний сезон в Україні пройшов без збоїв. "При цьому нинішні показники заповнюваності газосховищ дають нам підстави розраховувати і на успішне проходження сезону закачування, до якого ми вже активно готуємося", – підсумував Перелома.

Нагадаємо, російська компанія "Газпром" поступово скорочує транзит газу через Україну. Завершення будівництва продовжень "Турецького потоку" буде означати втрату 10-12 млрд куб. м транзиту щорічно.

Як повідомляв OBOZREVATEL :