От 'Северного потока-2' отказалась еще одна крупная компания

Крупная французская страховая компания Axa 25 февраля сообщила о выходе из проекта "Северный поток-2".

Об этом сообщает издание Le Figaro. "Как и другие, мы решили отказаться от этого проекта", – сказал Альбан де Майли Несл, директор по рискам и инвестициям компании.

Компания не представила никаких подробностей о причинах ухода. Проект газопровода стоимостью более девяти миллиардов евро вызывает противодействие со стороны США и ряда европейских стран, включая Францию.

Противники "Северного потока-2" считают, что он усилит зависимость Германии и Евросоюза от российского газа и, в конечном счете, от РФ в целом. Согласно новостным сообщениям, появившимся в последние дни, восемнадцать крупных компаний, включая Axa, вышли, чтобы избежать санкций США.

Отношения между Россией и Западом в последние годы неуклонно ухудшаются. Отравление, а затем и заключение российского оппозиционера Алексея Навального привели к росту напряженности и новым санкциям.

Напомним, более 15 компаний добровольно вышли из проекта "Северный поток-2", чтобы избежать наказания со стороны США. Американское правительство включило в список последних санкций компанию ООО " КВТ-РУС" и принадлежащее ей российское судно "Фортуна".

Ранее в немецкой компания Wintershall Dea заявили о завершении инвестиций в "Северный поток-2", которые в общем составили €730 млн. Организация получила штраф от польского регулятора UOKiK за участие в строительстве трубопровода, а рассмотрение апелляции может занять 3-5 лет.

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