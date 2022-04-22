Остались без прокладок, подгузников и салфеток: производитель Libresse, Zewa и Libero уходит из РФ

Шведская компания Essity, специализирующаяся на средствах гигиены, уйдет из России. Ей принадлежат такие бренды: Zewa, Libresse, Leukoplast, Tork, TENA. Второй по величине мировой производитель салфеток сообщил в марте, что закроет все продажи в РФ, где в 2021 году объем продаж составил 2,8 млрд крон ($290 млн).

Об этом пишет Reuters. На территории страны-террориста работают три фабрики Essity, где трудоустроено 1300 сотрудников.

"Условия ведения бизнеса Essity в России ухудшились. В результате активы компании в России упали в цене примерно на 1,4 млрд шведских крон ($150 млн). Кроме того, начата работа по выходу с российского рынка. В 2021 году чистый объем продаж Essity в России составил около 2,8 млрд шведских крон ($290 млн), что соответствует примерно 2% от общего объема продаж компании в 2021 году", – заявил глава компании Магнус Грот.

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Отметим, из-за войны в Украине, которую развернула РФ, большинство международных компаний ушли из страны-агрессора.

Крупнейшая в Японии нефтеперерабатывающая компания Eneos Holdings отказалась сотрудничать с Россией, а британско-нидерландская уже Shell отзывает персонал из российских проектов. Все крупные энергетические компании выходят из РФ, и это уже оказывает серьезное влияние на энергосектор агрессора, который обеспечивает Кремлю около 40% бюджетных доходов.

Как сообщает Reuters, японская Eneos не планирует покупать российскую нефть до тех пор, пока не будут решены все проблемы, связанные со вторжением в Украину. Компания получила альтернативные поставки с Ближнего Востока.

"Десятки сотрудников Shell, временно прикомандированных к проекту по экспорту сжиженного природного газа "Сахалин-2" в России, были уволены в выходные (16-17 апреля. – Ред.)", – сообщает агентство Bloomberg. Работников переводят на другие проекты Shell.

Как писал ранее OBOZREVATEL, американская компания Marvel приостанавливает выдачу лицензий на комиксы российским издательствам. Остановка продаж лицензий ожидается уже летом. Таким образом, допечатывать тиражи старых комиксов или выпускать новые будет нельзя и комиксы Marvel могут полностью исчезнуть с полок российских магазинов.