Осенью Германия изменит свое отношение к "Северному потоку-2", – эксперт

Немецкие власти уже осенью 2021-го могут изменить свое отношение к газопроводу "Северный поток-2", поскольку через полгода в правительство ФРГ войдут ярые противники проекта.

Об этом заявил экономист Андрей Гурков, пишет Deutsche Welle. Именно в предстоящие полгода в Германии произойдет смена власти: 26 сентября состоятся выборы в бундестаг, после которых Ангела Меркель покинет пост канцлера и будет сформировано новое правительство.

Каким бы ни оказался его состав – в следующую правящую коалицию войдут самые крупные и наиболее ярые немецкие противники как "Северного потока-2", так в целом и политики Владимира Путина. Речь идет о "зеленых".

Это может сыграть непосредственную роль в завершении строительства. Также свой вклад могут внести и американские санкции. "В Москве, похоже, слишком сфокусировались на американских санкциях против "Северного потока-2" и сильно уверовали в то, что уж кто-кто, а Берлин всегда даст добро на окончательную реализацию газпромовско-путинского проекта. На самом деле, "окно возможностей" для его осуществления уже через полгода может захлопнуться в самой Германии", – говорится в сообщении.

Ранее старший научный сотрудник Atlantic Council Алан Райли заявил, что попытки России обойти санкции США против газопровода "Северный поток-2" посредством временной смены собственников компаний-участников проекта не увенчаются успехом. Американские ограничительные меры будут наложены как на тех участников, которые пытаются выйти из-под санкций, так и на тех, кто им в этом содействует.

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