Восени Німеччина змінить своє ставлення до "Північного потоку-2", – експерт

Німецька влада вже восени 2021-го може змінити своє ставлення до газопроводу "Північний потік-2", оскільки через пів року в уряд ФРН увійдуть затяті противники проєкту.

Про це заявив економіст Андрій Гурков, пише Deutsche Welle. Саме в наступні пів року в Німеччині станеться зміна влади: 26 вересня відбудуться вибори в бундестаг, після яких Ангела Меркель залишить посаду канцлера та буде сформовано новий уряд.

Яким би не виявився його склад – в наступну керівну коаліцію увійдуть найбільші та найпалкіші німецькі противники як "Північного потоку-2", так і загалом політики Володимира Путіна. Йдеться про "зелених".

Це може відіграти безпосередню роль у завершенні будівництва. Також свій внесок можуть зробити і американські санкції. "У Москві, схоже, надто сфокусувалися на американських санкціях проти "Північного потоку-2" та занадто повірили в те, що вже хто-хто, а Берлін завжди дасть добро на остаточну реалізацію газпромівсько-путінського проєкту. Насправді "вікно можливостей" для його здійснення вже через пів року може зачинитися в самій Німеччині", – йдеться в повідомленні.

Раніше старший науковий співробітник Atlantic Council Алан Райлі заявив, що спроби Росії обійти санкції США проти газопроводу "Північний потік-2" за допомогою тимчасової зміни власників компаній-учасників проєкту не увінчаються успіхом. Американські обмежувальні заходи будуть накладені як на тих учасників, які намагаються вийти з-під санкцій, так і на тих, хто їм у цьому сприяє.

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