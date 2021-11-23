Ощадбанк заставил клиента переплатить за "Карту киевлянина": навязал страховку

Клиент Ощадбанка заявил, что банк без его ведома заключил с ним договор страхования во время оформления Карты киевлянина. В самом банке назвали эту процедуру "обязательной", однако информации о ней на официальных ресурсах учреждения нет.

При этом изначально банк потребовал от клиента оплатить расходы на создание карты киевлянина. И уже потом оказалось, что это была страховка, рассказал на сайте "Минфин" клиент Ощадбанка под ником Руслан Некрутенко.

"При оформлении карты мне сказали, что необходимо заплатить 70 грн за выпуск пластика, так как он поменялся. Я оплатил эти деньги в кассе, где мне дали квитанцию, в которой стоит получатель "МетЛайф", который не имеет никакого отношения к производству пластика", – раскрывает детали происшедшего Руслан Некрутенко.

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Уточнить, каким образом компания "МетЛайф" причастна к выпуску карты киевлянина он решил, обратившись к банку в интернете. После этого, по словам Руслана Некрутенко, представители банка пообещали вернуть ему деньги.

А спустя несколько дней, отмечает клиент, ему поступил звонок с Ощадбанка. Во время него оператор учреждения сообщил, что открытие муниципальной карты включает в себя обязательное страхования на 1 месяц, стоимостью в 70 грн.

"На сайте банка этой информации нет. Получается, я заплатил 70 грн какой-то шарашкиной конторе "МетЛайф" за выпуск модного пластика", – сетует Руслан Некрутенко.

При этом он добавил, что свое обещание о возврате денег банк не выполнил. "Толку от того, что представитель Ощадбанка написал мне об этом – полный ноль", – заметил клиент.

В самом же Ощадбанке заявили, что страхование, о котором рассказал Руслан Некрутенко, не является обязательным. Более того, оформляться оно может только по желанию клиента.

Помимо этого в банке пообещали провести проверку случившегося. О ситуации с возвратом денег там не сказали ничего.

"Страхование не является обязательным и может оформляться только по желанию клиента. Извиняемся за неудобства. Эту ситуацию обязательно проверим и предоставим вам обратную связь", – написали в банке в ответ на пост Руслана Некрутенко.

Ранее клиенты Ощадбанка уже сообщали о заключении учреждением страховки с ними без их ведома. Так, одна из клиенток банка сообщила,что в одно из запорожских отделений Ощадбанка ей пришел денежный перевод из Германии.

Перевод был сделан в евро, поэтому она тут же решила обменять их на гривни. А спустя некоторое время после завершения операции и уплаты комиссии в 25 грн она выяснила, что банк заключил с ней договор добровольного страхования.

"Сотрудница банка без моего ведома заключила со мной договор добровольного страхования на месяц. Я не была проинформирована об этом и не давала на это согласия", – утверждает женщина.

В банке пообещали проверить все детали случившегося. А кроме того, провести работу с сотрудницей, которая навязала женщине страховой договор. О возврате клиентке денег в своем ответе банк не сказал ничего.

Как сообщал OBOZREVATEL, другая клиентка Ощадбанка сообщила, что банк лишил ее накоплений, которые она держала на крайний случай. Сделал он это с помощью высоких скрытых комиссий, о которых она не знала.