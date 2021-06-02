Ощадбанк собрались продать: в Раде приготовили первый шаг к приватизации

Кабинет министров и глава налогового комитета Даниил Гетманцев зарегистрировали законопроекты №5542 и №5542-1, которыми предложили сделать Ощадбанк участником Фонда гарантирования вкладов (ФГВЛ). Это позволит начать процедуру приватизации банка.

Соответствующие документы опубликованы на сайте Верховной Рады. Ранее замглавы НБУ Юрий Гелетей заявлял, что продажа Ощадбанка зависит от его участия в ФГВФЛ. "Для Ощадбанка ключевым является продолжение сотрудничества с ЕБРР, но для этого надо выполнить ряд предварительных мероприятий с украинской стороны, а именно членство Ощадбанка в Фонде гарантирования вкладов", – сказал он в интервью Finclub.

Это фонд, в который почти все банки (кроме "Ощада") регулярно делают взносы, в случае банкротства финучреждения из фонда возвращают деньги вкладчикам. Но при этом есть гарантированная сумма вклада – клиенты могут получить назад депозит в закрытом банке на сумму всего лишь до 200 тыс. грн, остальное – сгорает.

Ощадбанк имеет особые условия. Он не платит взносы в ФГВЛ, а государство гарантирует – если банк закроется, то его вкладчики получат все свои деньги назад. Таким особенным положением недовольны другие участники рынка (так как это конкурентное преимущество).

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Кроме того, чтобы продать банк (частично или полностью), нужно, чтобы он имел такие же условия, как и другие финансовые учреждения.

Ощадбанку уже нашли покупателя. Речь идет о вхождении в капитал в размере около 20%, то есть контрольный пакет акции как минимум первое время будет оставаться в руках государства. Покупатель доли – Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

ЕБРР находится на стадии обсуждения с украинскими властями инвестиций, которые должны ускорить приватизацию в ближайшие годы.

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