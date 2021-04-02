Окно возможностей для 'Северного потока-2' закрывается – СМИ

Завершение строительства газопровода "Северный поток-2" снова перенесли. Однако на этот раз срыв официально озвученных Россией сроков может иметь для дальнейшей судьбы проекта серьезные последствия – и даже оказаться роковыми. Отметим, что сроки завершения строительства переносили уже несколько раз.

Об этом сообщает Deutsche Welle. Изначально газопровод планировали сдать в эксплуатацию еще в декабре 2019 года, но помешали санкции США против судов-трубоукладчиков. В январе 2020-го российские власти говорили о завершении достройки к концу года или началу 2021-го.

Теперь глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, беседуя с журналистами в Берлине о "Северном потоке-2", с уверенностью заявляет об очередном конечном сроке достройки газопровода: "конечно, в этом году он будет однозначно закончен". Речь идет, вероятно, о четвертом квартале – конце 2021-го.

"Казалось бы, лишние полгода для проекта такого масштаба значительной роли уже не играют. Крупные инфраструктурные объекты периодически достраивают с опозданием. Анекдотически бесконечная история постройки нового берлинского аэропорта – яркое тому подтверждение", – говорится в сообщении издания.

На судьбу "Северного потока-2" могут непосредственным образом повлиять американские санкции, уже заставившие выйти из проекта несколько крупных компаний, и смена власти в Германии. Так, 26 сентября 2021-го состоятся выборы в Бундестаг, после которых Ангела Меркель покинет пост канцлера, и будет сформировано новое правительство ФРГ.

Ранее стало известно, что немецкие власти уже осенью 2021 года могут изменить свое отношение к газопроводу "Северный поток-2". Через полгода в правительство войдут ярые противники проекта.

Каким бы ни оказался его состав – в следующую правящую коалицию войдут самые крупные и наиболее ярые немецкие противники как "Северного потока-2", так в целом и политики Владимира Путина. Речь идет о "зеленых".

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