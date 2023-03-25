Оккупанты заявили о возобновлении работы Мариупольского порта

Оборудование мариупольского порта восстановлено, его официально зарегистрировали в российском реестре морских портов, и он готов принимать суда. Об этом заявил гауляйтер Мариуполя Дмитрий Бердников.

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"Порт официально зарегистрирован, назначен директор и есть штат. Порт будет работать, он готов к приему контейнеров. Оборудование и подъезные пути готовы к работе", - сказал Бердников российскому СМИ.

Ранее о том, что порт готов к работе, заявлял советник мера Мариуполя Петр Андрющенко: он сообщил, что восстановительные работы закончены, и в порт уже начали приходить корабли, в том числе с военными грузами.

Так, на днях в порт прибыло судно "Калевала". По классу это судно относится к "несамоходным плавучим казармам", и способно вместить 400 человек. По информации Андрющенко, притянули судно из Ростова.

Напомним, на днях группа морских экспертов Bosphorus Observer заявила, что Россия использует корабли-контейнеровозы для того, чтобы перевозить оружие через Босфор вопреки международному запрету. Таким образом, Россия контролирует Черное море и может перевозить любое вооружение, в то время как морское судоходство Украины остается полностью заблокированным.

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" обратились в Организацию объединенных наций (ООН) и Турцию с призывом обеспечить свободное судоходство в Черноморском регионе. В случае же, если РФ не согласится, ее корабли должны подлежать таким же проверкам, как и украинские – они могут перевозить военные грузы.