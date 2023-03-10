Оккупанты в Запорожской области заставляют фермеров сдавать зерно за бесценок – ЦНС

Оккупанты в Запорожской области снова терроризируют украинских фермеров. Аграриев заставляют продавать зерно россиянам за бесценок.

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Сдавать зерно требуют "в обязательном порядке". Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС) при Силах спецопераций ВСУ.

Урожай забирает "государственный зерновой оператор". Это единственная компания, которой захватчики разрешают продавать зерно за пределами оккупированных районов Запорожской области.

"То есть, фермеры сдают зерно по фиксированной цене, а затем гауляйтеры перепродают его по рыночной через созданные прокладки. При этом все зерно оккупанты хранят в "государственных элеваторах", то есть на захваченных фермерских хозяйствах", – отмечают в ЦНС.

По данным расследователей, фактически украденное таким образом зерно оккупанты вывозят в основном в Сирию. Сообщается о двух маршрутах путях незаконной торговли:

по железной дороге Токмак – Бердянск, где дальше через порт перевозят в Тартус (Сирия);

вывоз в Крым в порт Севастополя и далее в Тартус.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2022 году на временно оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики похитили и реализовали 300 тысяч тонн зерновых, масличных и зернобобовых культур. Всю прибыль забрали ставленники Кремля – местные "гауляйтеры".

Также издание Financial Times, исследовав набор документов, включая счета-фактуры, грузовые манифесты, квитанции и сертификаты происхождения, установило схему, по которой Россия вывозила зерно из оккупированной Запорожской области и продавала за рубежом.

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