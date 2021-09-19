Одесский припортовый завод останавливает работу: названы причины

Работа АО "Одесский припортовый завод" приостанавливается. Причиной такого решения стали слишком высокие цены на сырье (речь о природном газе), а также то, что склад карбамида (мочевины – азотного удобрения) на данный момент переполнен.

Такое заявление сделал первый заместитель директора Одесского припортового завода (ОПЗ) Николай Щуриков. В комментарии изданию "РБК-Украина" он сообщил, что возобновить деятельность предприятия не удалось.

Другие детали относительно прекращения работы на заводе пока не раскрывают.

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Как сказано на сайте компании, общая площадь территории завода составляет 250 гектаров. Каждый год на нем производили сотни тысяч тонн аммиака и карбамида.

Отмечается, что 85% продукции завода шли на экспорт в более чем 30 стран мира. По последним данным компании, загруженность производственных мощностей ранее составляла 125% и 127% для аммиака и карбамида соответственно.

Напомним, что в апреле 2018 года Одесский припортовый завод уже уходил на простой и возобновил свою работу только 4 августа 2019-го.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020-м году и.о. главы правления ОПЗ Николай Синица был уволен со своей должности по итогам аудита из-за срыва подготовки предприятия к процессу приватизации.