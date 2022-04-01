Rozetka из-за войны увольняет большую часть работников

Украинская компания Rozetka из-за войны, которую развернула РФ, месяц не выплачивает в полном объеме зарплаты разработчикам, дизайнерам и маркетологам. Также компания сообщила сотрудникам IТ-отдела, что с большинством из них прекращает сотрудничество.

В комментариях к публикации совладельца Rozetka Владислава Чечеткина в Facebook один из пользователей написал, что компания распустила отдел IТ, на что тот ответил: "К сожалению, в нынешнем положении у нас нет денег заплатить программистам. Но мы прилагаем все усилия, чтобы спасти бизнес и сохранить наш коллектив. Очень надеюсь, что у нас получится".

Еще 29 марта стало известно, что сотрудникам отдела поступило письмо о том, что с большинством из них компания прекратит сотрудничество, пишет DOU.ua. Работников проинформировал лично Чечеткин.

Видео дня

"Было это письмо от Чечеткина. А через несколько часов нас собрали на звонок. И озвучили, что ситуация не слишком. Платить нечем и вроде бы неправильно всех держать и просить работать бесплатно. Как все наладится, попытаются собрать команды снова, но приостанавливают сотрудничество", – рассказал уже экс-сотрудник компании.

Он добавил, что оставили лишь малый процент людей, в приоритете находились разработчики. При этом им было предложено треть или четверть от довоенной зарплаты.

Чечеткин отметил, что ежемесячный оборот компании упал с 4 млрд грн до 23 млн грн лишь за 3 недели. В то же время склады заблокированы, магазины уничтожены, а доставка работает с перебоями.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате российской вооруженной агрессии в Украине погибло 153 ребенка. Еще 245 несовершеннолетних украинцев получили ранения в результате войны.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!