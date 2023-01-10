Облэнерго проверят из-за жалоб на графики отключений света: какие области в списке
В Украине грядет новая волна проверок облэнерго из-за жалоб на несправедливые и неравномерные отключения электроэнергии потребителям. В список для повторной поверки попали семь облэнерго. В некоторых из них проверки пройдут уже в третий-четвертый раз.
Соответствующее решение приняла профильная нацкомиссия (НКРЭКУ) на заседании 10 января. Повторные пройдут в таких облэнерго:
- ДТЭК Киевские электросети (г. Киев), в четвертый раз;
- ДТЭК Киевские региональные электросети (Киевская область), в третий раз;
- ДТЭК Одесские электросети (Одесская область), в третий раз;
- Полтаваоблэнерго (Полтавская область), в третий раз;
- Хмельницкоблэнерго (Хмельницкая область), в третий раз;
- Волыньоблэнерго (Волынская область), второй раз;
- Прикарпатьеоблэнерго (Ивано-Франковская область), первая проверка.
В НКРЭКУ отметили, что к ним поступают многочисленные жалобы потребителей на неравномерное распределение потребителей в графиках отключений и отсутствие уведомлений о перерывах в электроснабжении.
Проверка облэнерго в Украине только на первом этапе (к 21 декабря) выявила 193 нарушения, связанных с отключениями света. Больше всего их было в Киеве, Киевской, Волынской, Полтавской, Тернопольской и Черниговской областях. Чаще всего встречались такие нарушения:
- продолжительность перерывов между графиками отключения потребителей от электроэнергии;
- применение стабилизационных графиков, непредусмотренных действующим законодательством;
- отсутствие в графиках плановых отключений объектов, не входящих в список критической инфраструктуры;
- несоблюдение продолжительности отключения;
- отсутствие согласованного с органами местного самоуправления списка предприятий, входящих в список критической инфраструктуры.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно составить жалобу на отключение света, чтобы ее не проигнорировали. В НКРЭКУ отмечают, что большое количество заявлений оформлено неправильно.
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