Облэнерго проверят из-за жалоб на графики отключений света: какие области в списке

В Украине грядет новая волна проверок облэнерго из-за жалоб на несправедливые и неравномерные отключения электроэнергии потребителям. В список для повторной поверки попали семь облэнерго. В некоторых из них проверки пройдут уже в третий-четвертый раз.

Видео дня

Соответствующее решение приняла профильная нацкомиссия (НКРЭКУ) на заседании 10 января. Повторные пройдут в таких облэнерго:

ДТЭК Киевские электросети (г. Киев), в четвертый раз;

ДТЭК Киевские региональные электросети (Киевская область), в третий раз;

ДТЭК Одесские электросети (Одесская область), в третий раз;

Полтаваоблэнерго (Полтавская область), в третий раз;

Хмельницкоблэнерго (Хмельницкая область), в третий раз;

Волыньоблэнерго (Волынская область), второй раз;

Прикарпатьеоблэнерго (Ивано-Франковская область), первая проверка.

В НКРЭКУ отметили, что к ним поступают многочисленные жалобы потребителей на неравномерное распределение потребителей в графиках отключений и отсутствие уведомлений о перерывах в электроснабжении.

Проверка облэнерго в Украине только на первом этапе (к 21 декабря) выявила 193 нарушения, связанных с отключениями света. Больше всего их было в Киеве, Киевской, Волынской, Полтавской, Тернопольской и Черниговской областях. Чаще всего встречались такие нарушения:

продолжительность перерывов между графиками отключения потребителей от электроэнергии;

применение стабилизационных графиков, непредусмотренных действующим законодательством;

отсутствие в графиках плановых отключений объектов, не входящих в список критической инфраструктуры;

несоблюдение продолжительности отключения;

отсутствие согласованного с органами местного самоуправления списка предприятий, входящих в список критической инфраструктуры.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно составить жалобу на отключение света, чтобы ее не проигнорировали. В НКРЭКУ отмечают, что большое количество заявлений оформлено неправильно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!