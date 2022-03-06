Нужно ли платить за коммуналку во время военного положения в Украине: официальная информация

Украинцы во время военного положения должны оплачивать коммунальные услуги в полном объеме. Однако при этом на время войны остановили все пени и штрафы. То есть тех, кто не сможет заплатить, наказывать не будут. Но рано или поздно погасить задолженность придется.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации при СНБО. "Военное положение не освобождает от уплаты за коммунальные услуги, однако штрафы и пеня не насчитываются", – говорится в сообщении.

Как рассказали "Сегодня" в "Нафтогазе", сейчас еще нет официального решения, как быть с оплатой коммуналки в такой ситуации. Но в компании и без разрешения Кабмина говорят; если нет возможности заплатить за коммуналку, значит, можно не платить.

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"Мы понимаем ситуацию в стране, но в настоящее время мы не получили официальную информацию о работе платежных систем или банковских отделений. Не исключены временные затруднения с оплатой коммунальных услуг. Рекомендуем оплачивать счета по возможности и в зависимости от ситуации", – ответили в "Нафтогазе".

Эксперт по вопросам в области ЖКХ, основательница ОО "СПС Жизнь в моем городе" и глава ОО "Кирилловский Гай" Кристина Ненно также отметила, что сейчас главное – выжить и поддержать армию.