НПСВ не соответствует реалиям и нуждается в пересмотре, – Минэнерго

На сегодня обязательства, которые Украина взяла в рамках Национального плана по сокращению выбросов от крупных сжигания установок (НПСВ) не отвечают реалиям и требуют пересмотра.

Об этом на форуме "Украина 30. Экология" заявил заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов, комментируя экологические обязательства Украины, взятые при подписании Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Наша задача – найти способ и путь, каким образом нам эти обязательства выполнить, но, хочу сказать, что, те обязательства, которые мы взяли на себя в то время, сегодня немножко не соответствуют действительности. Потому что, проект плана готовился и фактически был предоставлен к рассмотрению energy community (энергетического сообщества – РЕД.) в 2012 г.. в то время у нас еще не было войны, не было оккупированных территорий, у нас экономика развивалась несколько иным путем, и, в принципе, те нормы, которые попали в этот Нацплан, сегодня мы абсолютно четко понимаем, их нужно пересматривать. просматривать именно с точки зрения ситуации, которая у нас сегодня сложилась", - отметил он.

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По словам Немчинова, Минэнерго пока тщательно изучает вопрос пересмотра плана.

"Насколько нам нужно выполнять его в полном объеме, путем экологической модернизации? А не проще было бы заменить те блоки, которые у нас в плане подлежат экологической модернизации, новой экологической модернизацией? Возможно это будет гораздо лучше для экономики, гораздо лучше для экологии" , - уточнил чиновник.

Он также отметил, что реализация нацплана – это достаточно длительный и дорогой процесс, приведя европейский опыт, где экологическую модернизацию было реализовано до того, как начал работать рынок электрической энергии, когда были возможны инвестиционные надбавки к тарифу, за счет чего такие модернизации проводились.

"После того, как заработал в Европе рынок электроэнергии, многие европейские страны перешли к процедуре оказания помощи для осуществления таких экологических модернизаций, потому что это достаточно ценные модернизации. Например, Германия потратила на экологическую модернизацию 19 млрд. евро, Польша – 11 млрд. евро, Чехия – 7 млрд. евро. Если сопоставлять с размером генерации, то мы гораздо больше, чем Чехия и находимся на одном месте с Польшей ", - заявил Немчинов, уточнив, что Украина сейчас находится только на начальном этапе этого пути.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский пообещал реализовать реформу, при которой промышленность сможет полностью модернизироваться и уменьшить выбросы через 10-12 лет. Гарант отметил, что сейчас в Верховной Раде зарегистрированы законы, которые позволят это сделать. Он также призвал не верить тем, кто говорит, что промышленность можно реформировать только за 1 год.