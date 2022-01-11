Новый налог в Украине: хотят заставить платить за сахар в напитках

В Украине глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий предложил обсудить введение нового налога – на сахар в газировках. С одной стороны он может привести к подорожанию таких напитков, а с другой – позволит сократить его потребление.

Генеральный директор Baker Tilly Ukraine Александр Почкун отмечает, что государство не только получит дополнительные средства за счет нового налога, но и должно потратить определенные средства на мониторинг, администрирование. Придется разработать систему, научиться контролировать налогоплательщиков.

"Если это отдельный налог, сборы по нему нужно будет каким-то образом мониторить. – говорит Почкун. – Это приведет к дополнительным расходам, это точно. Но будут ли существенные поступления – чтобы спрогнозировать, нужно иметь больше информации о рынке".

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Стоит отметить, что деньги от подобного налога не должны идти в общий фонд бюджета, а быть целевыми, как, к примеру, в Мексике. По словам президента Ассоциации диетологов Украины Олега Швеца, от налога на газировку в этой стране было получено немало дополнительных средств, которые были направлены на борьбу с ожирением и его последствиями.

Такие налоги уже действуют в Латвии, Польше, Израиле и ряде других стран. Такое решение является одним из механизмов государственного регулирования потребления вредных для здоровья безалкогольных напитков. Как это будет работать в Украине, покажет время.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с сентября 2022-го введут непрямые методы налогового контроля. При этом отчитываться придется даже в случае продажи своей квартиры, которую ранее приобрели с помощью теневого заработка.