Новые правила для "ФОПов": как начнут наказывать тех, кто не выдаст чек

В Украине с 1 января 2022 года физлица-предприниматели ("ФОПы") должны установить регистраторы расчетных операйий (РРО, кассовые аппараты) и выдавать своим клиентам чеки. За нарушение грозит штраф в размере 100% от суммы проданной с нарушением продукции.

Как говорится в матераиле OBOZREVATEL, такое новшество не коснется тех, кто имеет оборот до 1 млн грн и не имеет нанятых сотрудников (единый налог первой группы), а также тех, кто не предоставляет услуги населению. До окончания карантина налоговики не будут проверять бизнес, вместо этого будут настоятельно просить установить РРО.

Всего в Украине работает почти 2 млн "ФОПов", из которых примерно 1,5 млн – на едином налоге. Часть из них занижает свои реальные выручки для того, чтобы оставаться на едином налоге. При этом размер единого налога чаще всего меньше, чем налоги с зарплаты медсестры или учительницы.

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Отсутствие учета у "ФОПов" позволяет им продавать в том числе контрабанду. Они не выдают чеки, а с чеком можно продать только легальную продукцию. Как результат, бюджет теряет миллиарды гривен ежегодно. Кроме того, искажается конкуренция на рынке.

Честный предприниматель вынужден платить налоги и не может продавать сомнительный товар. В то же время "серые" "ФОПы" платят мизерные налоги, при этом торгуют контрабандой.

Напомним, как писал OBOZREVATEL, также с 1 сентября украинцам начали начислять штрафы за неуплату налогов на квартиру. Размер штрафа зависит от того, как сильно был просрочен платеж.

Те, кто не может заплатить, имеют право обратиться за рассрочкой. Для этого нужно обратиться в свою налоговую по месту регистрации.

Также в следующем году минимальную зарплату запланировали повысить всего на 200 грн. Это вызвало большую волну возмущения как среди населения, так и среди экспертов.