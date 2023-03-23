"Новая почта" изменила правила оплаты онлайн-заказов: что нужно знать

Частный почтовый оператор "Новая почта" ("НП") обновил сервис оплаты товаров, заказанных в онлайн-магазинах или приобретенных "с рук". Теперь "безопасная оплата" не требует внесения авансового платежа от покупателя, а продавец получает бесплатную обратную доставку в случае, если при осмотре товар не подошел покупателю.

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Для продавцов услуга "Сейф-сервис" будет бесплатной, а вот покупателям придется заплатить комиссию, которая до мая установлена на уровне 20 грн. Об этом сообщили OBOZREVATEL в "Новой почте".

Как работает услуга

Продавец формируют накладную на товар в мобильном приложении "Новой почты". В разделе "Дополнительные услуги" нужно выбрать "Сейф сервис".

Покупатель в том же приложении получает уведомление, в котором указан номер накладной и есть возможность оплатить заказ. На оплату дается двое суток.

После оплаты средства не поступают на счет продавца, а "замораживаются".

Когда посылка приходит покупателю, он ее осматривает. Если товар подошел и его забрали, деньги из "заморозки" перечисляют на счет продавца. Если заказ пришлось вернуть, посылку бесплатно отправляют назад продавцу, а покупатель получает свои средства (за исключением комиссии за пользование услугой).

Если покупатель не придет за посылкой, ее отправят продавцу через пять дней. Покупатель в таком случае тоже получит средства назад (минус комиссия).

Важно: услуга "безопасной оплаты" от "Новой почты" работает исключительно в мобильном приложении. В Украине последнее время активизировались мошенники, которые присылают фейковые ссылки на оплату и крадут деньги с карт украинцев. При этом чаще всего аферисты прикрываются именно сервисами "бесплатной оплаты", который также предоставляют некоторые крупные маркетплейсы.

Как сообщал OBOZREVATEL, мошенники в Украине используют и другие способы "охоты" за деньгами на банковских счетах граждан. Одна из схем обмана построена на изготовлении дубликатов банковских карточек украинцев.

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