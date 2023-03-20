Выпускают "карточки-близнецы" и снимают деньги со счетов: украинцев предупредили о схеме мошенников

Мошенники в Украине охотятся за деньгами на банковских счетах граждан. Одна из схем обмана построена на изготовлении дубликатов банковских карточек украинцев.

Видео дня

В частности, такой способ кражи средств со счетов практикуют мошенники в Одесской области, сообщили в местном главке полиции. "Для такого вида мошенничества правонарушители используют копию магнитной ленты, содержащей зашифрованный ключ доступа к счету", – говорится в сообщении.

Провернуть схему возможно, если жертва мошенников, рассчитываясь в магазине, кафе, ресторане, аптеке и т. д., отдает карточку в руки персоналу. В таком случае карту могут отсканировать два раза:

через расчетный терминал непосредственно для проведения оплаты;

с помощью специального сканера, считывающего индивидуальные данные.

После этого мошенники получают возможность сделать дубликат магнитной ленты. Его наклеивают на любую подходящую по размерам пластиковую карту, с помощью которой потом снимают деньги со счета жертвы.

В случае, если такое произошло, жертве нужно как можно скорее заблокировать счет. А чтобы защититься от таких мошенников, украинцам рекомендуют следовать ряду простых правил:

не давать карту в руки незнакомым людям, проводить картой по терминалу только самостоятельно;

не рассчитываться картой с помощью терминалов, которые выглядят подозрительно (не содержат стандартной информации на экране и т.д.);

по возможности перевыпустить карточку и добавить к магнитной ленте чип – это сделает невозможным производство "магнитных" дубликатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине после начала полномасштабной войны изменились самые популярные схемы онлайн-мошенничества. Если до февраля-2022 наиболее распространенным был обман в интернет-магазинах, то теперь активизировались псевдоволонтеры и подставные перевозчики. Также растет популярность фишинга.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!