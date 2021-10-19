"Новая почта" изменила тарифы на доставку в почтоматы: сколько стоит

Компания "Новая Почта" установила единый тариф на доставку в почтоматы. Начиная с 19 октября и по 31 декабря стоимость этой услуги будет составлять 35 грн.

При этом этот тариф будет действовать на всей территории Украины независимо не только от географического направления, но и веса отправления, сообщает пресс-служба компании. Помимо этого, комиссия за дополнительные услуги "Денежный перевод" и "Контроль оплаты" в течении действия указанного тарифа взиматься не будет.

Для того чтобы воспользоваться доставкой в почтомат, необходимо выбрать ее при заказе товара в интернет-магазине. Далее нужно:

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оплатить заказ через мобильное приложение "Новой почты" или на сайте компании (раздел "Трекинг");

получить уведомления после выгрузки заказа в почтомат;

войти в мобильное приложение возле почтомата: нужно зайти в раздел "Мои отправления", выбрать нужную экспресс-накладную и нажать кнопку "Открыть ячейку". В случае случайного закрытия ячейки, в приложении нужно нажать кнопку "Открыть ячейку повторно";

забрать посылку.

В текущее время "Новая почта" планирует расширить сеть своих почтоматов до 17 тыс. единиц. Закончить расширение в компании обещают уже к концу 2021 года.

Ранее "Новая почта" изменила тарифы в услуге NP Shopping. С помощью ее можно заказывать товары из иностранных интернет-магазинов, не осуществляющих доставку в Украину. Новые тарифы вступили в действие с 7 октября.

Согласно изменениям, вес доставки будет прямо влиять на ее стоимость. Принцип таков: чем больше вес – тем дешевле доставка.

Впрочем, имеется и ограничение: динамичной становится оплата доставки каждых 0,5 кг. Таким образом, тяжелая посылка все-таки не станет дешевле легкой. К примеру, доставка из Китая посылки весом:

до 1 кг будет стоить 7 долларов за полкилограмма;

от 1 до 5 кг – 6,5 долларов;

более 5 кг – уже 6 долларов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "Новая почта" запустит свою авиакомпанию. Цель проста: ускорения международной доставки. Перевозчик будет называться Supernova Airlines.