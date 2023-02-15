"Новая почта" изменила правила отправки посылок через почтоматы: что нужно знать

"Новая почта" разрешила отправлять через почтоматы неупакованные посылки. Правда, услуга платная. За упакову придется добавить к стоимость отправления 15 гривен.

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Стоимость упаковки не зависит от размера посылки, сообщили в "Новой почте". Главное, чтобы отправление соответствовало ограничениям по размеру и весу, которые установлены для почтоматов, – объем по размерам ячеек и вес до 20 кг.

Упаковка документов в конверт будет бесплатной, уточнили в компании. А в сумму 15 грн для других отправлений входит не только коробка или пакет, но и другие материалы. Например, если для хрупкой посылки используют пузырчатую пленку, доплату за нее не потребуют. То же касается упаковочной бумаги, скотча и проч.

В "НП" уверяют, что курьеры будут заблаговременно уведомлены о том, в каких ячейках почтомата находятся неупакованные вещи. Упаковка будет совершаться прямо возле почтомата – это необходимо, чтобы случайно не потерять посылку.

Как отправить посылку из почтомата "Новой почты"

Зайти в мобильное приложение "Новой почты", выбрать разел "Создать посылку".

Указать пункт отправки – конкретный почтомат.

Создать электронную накладную для посылки. В процессе создания накладной можно выбрать и услугу "Упаковка".

Прийти к почтамату, открыть в приложении созданную накладную и нажать "Открыть ячейку".

Положить в ячейку посылку без маркировки. Важно: в одну ячейку можно положить только одно отправление.

Подтвердить в мобильном приложении, что посылка в ячейке.

Закрыть ячейку.

Курьер приезжает к почтомату за посылками несколько раз в день, но только до 18:00. У клиента после создания накладной есь сутки на то, чтобы оставить посылку в ячейке.

Что нельзя отправлять

В посылки для почтоматов нельзя класть все то же самое, что и в отправления из отделений. Это деньги, ценные бумаги, оружие, животные, насекомые, продукты питания, лекарственные средства и другие отправления со сроком годности до 5 суток и требующие определенного температурного режима, наркотики и другие вещи, запрещены действующим законодательством Украины. Также нельзя загружать в почтомат грязные отправления или грузы с сильным запахом.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за сбоя на "Новой почте" по всей Украине 14 февраля в течение нескольких часов бло невозможно ни получить, ни отправить посылку. Многие украинцы жаловались, что не смогли получить свои подарки к Дню всех влюбленных.

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