'Новая почта' испортила посылку украинца за $2800: что известно

На "Новой почте" уничтожили посылку украинца стоимостью $2800. Тот заказал курьерскую доставку клиенту более 300 моделей самолетов.

Об этом сообщил украинец Давид Хусайнов в своем Facebook. "Сам упаковал клиенту более 300 моделей самолетов, максимально надёжно. Подобные посылки отправляю уже более 2,5 лет, но в меньших масштабах. Особо никогда не бились модели, только в редких случаях, и поправимо. Когда заказывал вывоз посылки с адреса, четко обозначил, что это хрупкий груз, нужно наклеить стикеры с бокальчиком. То же самое 2 раза проговорили курьеру. Тот ответил, что все будет сделано в лучшем виде", – отметил Хусайнов.

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При этом когда посылка уже пришла клиенту, то оказалось, что ни на одной из 62 коробок нет стикеров "хрупкое". Так, в итоге все самолеты разбились.

"Даже некоторые коробки были продырявлены, куски бортиков вырваны с мясом! Курьер, который доставил самолеты на адрес клиента, сам сказал, что впервые сталкивается с подобным. Клиент от посылки отказался. Я писал претензии и требовал компенсации, но юротдел тянет резину, не спешит. Консультанты сами себе противоречат, ничего не знают сами, ни о процедуре написания претензий, ни о заказе возврата. Еле смог получить компетентную информацию с третьей попытки! Это ужас! После такого вообще нет желания связываться с "НП", – добавил клиент.

Отметим, что в комментарии под публикацией уже отреагировала "Новая почта". "Очень жаль, что произошел такой инцидент. Предоставьте, пожалуйста, номер накладной, чтобы мы могли разобраться в этой ситуации", – говорится в сообщении компании.

Ранее глава Государственной потребительской службы Владислава Магалецкая прокомментировала наложение штрафа ведомством на "Новую почту" на сумму 325,85 млн грн. Она заявила, что такого штрафа не будет, а юристы уже готовят соответствующее решение. Также отметила, что проведет личную встречу с представителями "Новой почты" и бизнес-сообщества.

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