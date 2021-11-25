Новая коалиция в Германии проигнорировала "Северный поток-2": МИД Украины отреагировал

Немецкие партии, которые формируют новое правительство ФРГ, не упомянули о газопроводе "Северный поток-2" в коалиционном соглашении. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал новую коалицию в Германии занять более жесткую позицию по отношению к российскому газовому проекту.

В соглашении нового правительства отмечается "незаменимость" природного газа в переходный период. Также в партиях заявили о намерениях ускорить расширение применения возобновляемых источников энергии, говорится в тексте соглашения, которое опубликовали на сайте Социал-демократической партии Германии.

"Мы ускоряем массовое расширение возобновляемых источников энергии и строительство модернизированных газовых электростанций, чтобы удовлетворить растущий спрос на электроэнергию в течение следующих нескольких лет по конкурентным ценам. Газовые электростанции, необходимые для обеспечения безопасности поставок через возобновляемые источники энергии, должны быть построены таким образом, чтобы их можно было перевести на климатически нейтральные газы", – говорится в соглашении.

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Кулеба заявил, что Украине ранее удалось убедить партнеров из Германии изменить устаревшую оптику взгляда на Восточное партнерство Евросоюза. Он также призвал ФРГ занять более жесткую позицию касательно "Северного потока-2".

"Украина приветствует одобрение нового коалиционного соглашения в Германии. Для нас очень важно, что будущее немецкое правительство согласилось с принципиальной позицией Украины: текст коалиционного соглашения впервые признает важность выделения Украины, Грузии и Молдовы в рамках Восточного партнерства и подтверждает поддержку Украины по пути евроинтеграции", – сказал Кулеба.

Глава министерства отметил, что процесс сертификации "Северного потока-2" должен полностью соответствовать "не только букве, но и духу европейского законодательства". Также он пожелал новой коалиции успехов во благо ФРГ и всей Европы, что отвечает интересам Украины.

Напомним, после решения Германии временно остановить сертификацию "Северного потока-2", запуск может затянуться до 2-го квартала (апрель – июнь) 2022 года. При этом в норвежской Rystad Energy считают, что задержки с трубопроводом могут повлиять на энергетический рынок этой зимой.

Олаф Шольц станет новым канцлером Германии. В то же время сопредседатель партии "Зеленые" Анналена Бербок, которая возглавит МИД ФРГ, выступает против запуска "Северного потока-2".

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что санкции США против компании Transadria Ltd и судна Marlin, которые принимают участие в работе над "Северным потоком-2", не смогут остановить проект. Однако в Конгрессе рассматривают более жесткие ограничения, которые способны остановить газопровод.