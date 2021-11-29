Норвегия отказалась от нефти на $53 млрд ради природы: что известно

Норвежское правительство согласилась увеличить экспорт газа в другие страны Европы, чтобы компенсировать дефицит топлива, который возник после уменьшения поставок из РФ. А еще в 2019-м "спасительница" еврорегиона отказалась от бурения нефтяных скважин на Лофотенских островах ради сохранения природы.

Как и почему Норвегия спасает природу и энергобезопасность Европы – читайте в материале OBOZREVATEL.

Интересно, что предполагаемые запасы нефти на Лофотенских островах оценивают более в чем $50 млрд. В водах водится одна из самых высоких популяций китообразных в мире, а пики островов являются одним из крупнейших в Европе районов гнездования морских птиц.

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Но Лофотенские острова также богаты нефтяными отложениями. По оценкам, на архипелаге содержится от 1 до 3 млрд баррелей сырой нефти. Тем не менее, острова получили поддержку экологов.

Благодаря серии временных запретов, предоставленных властями и достигнутых благодаря поддержке местных сообществ, правительств и небольших рыболовных промыслов, архипелаг с 2001-го защищен от добывания нефти. При этом каждый раз, когда истекает срок какого-то запрета, нависает угроза разведки нефти.

Когда люди смотрят в глаза косатке и обнаруживают, что само ее существование находится под угрозой из-за жадности к нефти и получения большего количества нефти, это будит людей, – Пол Никлен, фотограф.

Годами ранее более 50 тыс. человек присоединились к движению #OilFreeLofoten и подписали петицию, призывающую правительство не допускать бурения нефти на архипелаге.

Движение показывает, как страна – одна из немногих в мире, которая смогла достичь цели стать на 100% возобновляемой и сократить выбросы до нуля – больше не может упускать из виду эту проблему. Она должна отойти от своего грязного прошлого и начать отслеживание более чистые линии для своего будущего, пишет Lifegate.

Норвежская компания Equinor представила планы по разработке одного из крупнейших нефтедобывающих месторождений на норвежском континентальном шельфе (NCS) при одновременном значительном сокращении выбросов CO2.

Equinor ASA – норвежская международная энергокомпания, второй по величине поставщик газа в Европу после "Газпрома". Она уже увеличивала поставки газа в ЕС в этом году. Но сейчас в компании заявляют, что экспортировать топлива будут еще больше.

Месторождение Осеберг, управляемое Equinor с долей 49,3%, является третьим по величине производителем нефти в Норвегии. Добыча нефти находится в завершающей фазе, но 60% ресурсов газа все еще находится в недрах. Что касается газа, Осеберг также является одним из основных месторождений, и только Тролль и Сневит имеют больше оставшихся запасов газа, сообщает Splash247.

При этом, согласно плану, на сумму 10 млрд норвежских крон ($ 1,1 млрд) государство установит 2 новых компрессора для увеличения объемов извлекаемого газа, а также будут частично электрифицированы месторождения Осебергского месторождения и южная платформа Осеберга. В ходе работ на платформах будет установлено три модуля общим весом 3 400 тонн.

Добыча нефти и газа в Норвегии находится на рекордно высоком уровне, уверенно восстанавливаясь после года пандемических ограничений и сдерживания добычи. Equinor ведет добычу с удвоением доходов от нефти и газа и новыми открытиями (месторождений) компании, предполагающими, что страна продолжит добычу ископаемого топлива в ближайшие десятилетия.

"Если бы мы однажды сказали, что мы прекращаем добычу на норвежском шельфе, я считаю, что это остановило бы промышленный переход (переход к возобновляемым источникам энергии. – Ред.), необходимый для достижения успеха в стремлении к чистому нулю. Так что мы собираемся развиваться и переходить, а не закрываться", – цитирует премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере Yahoo!finance.

Equinor более чем удвоила выручку в третьем квартале 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 года благодаря росту цен на газ и увеличению спроса на нефть. По данным компании, чистая прибыль выросла до $1,4 млрд с июля по сентябрь.

С начала осени в Европе начался энергокризис. Его напрямую связывают с Россией и газопроводом "Северный поток-2". Как говорят многие специалисты, РФ специально занижает поставки в Европу для одобрения трубопровода со стороны Евросоюза.

В то же время Норвегия согласилась увеличить экспорт природного газа в другие страны Европы. Норвегия – крупнейший производитель нефти и газа в Западной Европе, она перекачивает около 4 млн баррелей нефтяного эквивалента в день. Согласно данным правительства, в 2020-м она поставляла 22% газа, потребляемого в ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре отбор газа из европейских хранилищ может достигнуть рекордного уровня за историю наблюдений ассоциации Gas Infrastructure Europe – c 2011 года. Так, отобрать могут почти 12 млрд куб. м. В то же время цены на газ в Европе остаются высокими – до $1120 за тыс. куб. м. Уже грядущей зимой весь регион может охватить новый "Зверь с Востока".