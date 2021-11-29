Норвегия отказалась от нефти на $53 млрд ради природы: что известно
Норвежское правительство согласилась увеличить экспорт газа в другие страны Европы, чтобы компенсировать дефицит топлива, который возник после уменьшения поставок из РФ. А еще в 2019-м "спасительница" еврорегиона отказалась от бурения нефтяных скважин на Лофотенских островах ради сохранения природы.
Как и почему Норвегия спасает природу и энергобезопасность Европы – читайте в материале OBOZREVATEL.
Интересно, что предполагаемые запасы нефти на Лофотенских островах оценивают более в чем $50 млрд. В водах водится одна из самых высоких популяций китообразных в мире, а пики островов являются одним из крупнейших в Европе районов гнездования морских птиц.
Но Лофотенские острова также богаты нефтяными отложениями. По оценкам, на архипелаге содержится от 1 до 3 млрд баррелей сырой нефти. Тем не менее, острова получили поддержку экологов.
Благодаря серии временных запретов, предоставленных властями и достигнутых благодаря поддержке местных сообществ, правительств и небольших рыболовных промыслов, архипелаг с 2001-го защищен от добывания нефти. При этом каждый раз, когда истекает срок какого-то запрета, нависает угроза разведки нефти.
Когда люди смотрят в глаза косатке и обнаруживают, что само ее существование находится под угрозой из-за жадности к нефти и получения большего количества нефти, это будит людей, – Пол Никлен, фотограф.
Годами ранее более 50 тыс. человек присоединились к движению #OilFreeLofoten и подписали петицию, призывающую правительство не допускать бурения нефти на архипелаге.
Движение показывает, как страна – одна из немногих в мире, которая смогла достичь цели стать на 100% возобновляемой и сократить выбросы до нуля – больше не может упускать из виду эту проблему. Она должна отойти от своего грязного прошлого и начать отслеживание более чистые линии для своего будущего, пишет Lifegate.Вкладывают в месторождения и заботятся о природе
Норвежская компания Equinor представила планы по разработке одного из крупнейших нефтедобывающих месторождений на норвежском континентальном шельфе (NCS) при одновременном значительном сокращении выбросов CO2.
Equinor ASA – норвежская международная энергокомпания, второй по величине поставщик газа в Европу после "Газпрома". Она уже увеличивала поставки газа в ЕС в этом году. Но сейчас в компании заявляют, что экспортировать топлива будут еще больше.
Месторождение Осеберг, управляемое Equinor с долей 49,3%, является третьим по величине производителем нефти в Норвегии. Добыча нефти находится в завершающей фазе, но 60% ресурсов газа все еще находится в недрах. Что касается газа, Осеберг также является одним из основных месторождений, и только Тролль и Сневит имеют больше оставшихся запасов газа, сообщает Splash247.
При этом, согласно плану, на сумму 10 млрд норвежских крон ($ 1,1 млрд) государство установит 2 новых компрессора для увеличения объемов извлекаемого газа, а также будут частично электрифицированы месторождения Осебергского месторождения и южная платформа Осеберга. В ходе работ на платформах будет установлено три модуля общим весом 3 400 тонн.Планируют добывать больше нефти
Добыча нефти и газа в Норвегии находится на рекордно высоком уровне, уверенно восстанавливаясь после года пандемических ограничений и сдерживания добычи. Equinor ведет добычу с удвоением доходов от нефти и газа и новыми открытиями (месторождений) компании, предполагающими, что страна продолжит добычу ископаемого топлива в ближайшие десятилетия.
"Если бы мы однажды сказали, что мы прекращаем добычу на норвежском шельфе, я считаю, что это остановило бы промышленный переход (переход к возобновляемым источникам энергии. – Ред.), необходимый для достижения успеха в стремлении к чистому нулю. Так что мы собираемся развиваться и переходить, а не закрываться", – цитирует премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере Yahoo!finance.
Equinor более чем удвоила выручку в третьем квартале 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 года благодаря росту цен на газ и увеличению спроса на нефть. По данным компании, чистая прибыль выросла до $1,4 млрд с июля по сентябрь.Норвегия спасает ЕС от газокризиса
С начала осени в Европе начался энергокризис. Его напрямую связывают с Россией и газопроводом "Северный поток-2". Как говорят многие специалисты, РФ специально занижает поставки в Европу для одобрения трубопровода со стороны Евросоюза.
В то же время Норвегия согласилась увеличить экспорт природного газа в другие страны Европы. Норвегия – крупнейший производитель нефти и газа в Западной Европе, она перекачивает около 4 млн баррелей нефтяного эквивалента в день. Согласно данным правительства, в 2020-м она поставляла 22% газа, потребляемого в ЕС.
Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре отбор газа из европейских хранилищ может достигнуть рекордного уровня за историю наблюдений ассоциации Gas Infrastructure Europe – c 2011 года. Так, отобрать могут почти 12 млрд куб. м. В то же время цены на газ в Европе остаются высокими – до $1120 за тыс. куб. м. Уже грядущей зимой весь регион может охватить новый "Зверь с Востока".