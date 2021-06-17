НКРЭКУ вернула "Роттердам+", НАБУ пора закрывать "расследование", – Вовк

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг утвердила ценовые ограничения на уровне последних действующих при "Роттердам+". Прилагается также инфляция цен производителей за 2 года.

Об этом в своем Facebook сообщил экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк, добавив ссылки на соответствующее постановление и видео открытого заседания комиссии от 16 июня (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Сухим юридическим языком – НКРЭКУ утвердила ценовые ограничения на уровне последних действующих цен при "#Роттердам+" (в марте-мае 2019) плюс инфляция цен производителей за 2 года. Когда установили "Амстердам+" в газе или "Роттердам+" на бензин и дизель, кто-то мог сказать что это вроде бы "другое", но когда это четко на электроэнергию, то комментарии излишни", – подчеркнул он.