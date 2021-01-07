НКРЭКУ покровительствует грабежу государственных энергокомпаний, – Тынный

Из государственных энергетических компаний, в первую очередь НАЭК "Энергоатом", разворовываются миллиарды гривен под прямым покровительством Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Об этом в своей колонке в издании "Украинская правда" пишет сооснователь Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный.

"Убытки НАЭК "Энергоатом" от последних торгов (18 декабря 2020 г. – прим.) будут больше 1 млрд грн. А это уже надцатый раз, когда так цинично и неприкрыто биржевая площадка используется для воровства миллиардов гривен из госкомпании… Грабеж невозможен без "крыши" в лице коллективного "Дуремара" регуляторного органа НКРЭКУ", - пишет Тынный.

По мнению предпринимателя, рекордные убытки "Энергоатома" - 7 млрд грн за 2020 г. – прямое следствие циничного сговора руководства компании, биржевой площадки, регулирующих и правоохранительных органов.

На последний торгах практически весь объем был приобретен компанией "Юнайдет Энерджи", специализирующаяся в том числе на поставках электроэнергии, газа и нефтепродуктов на предприятия группы "Приват".

"Убытки госкомпаний всегда в конечном счете покрываются за счет государственного бюджета и наших налогов. А могли бы быть прибыли и дополнительные поступления в бюджет", - отмечает Тынный.

На фоне неприкрытого грабежа госкомпаний, населению предоставляется подачка в виде льготной цены на электроэнергию.

"Под прикрытием необходимости этой "социальной" цены творится весь беспредел, описанный выше. И что при распределении "скидок" всегда найдутся более проворные, способные урвать в тысячу раз больше", - подытожил Тынный