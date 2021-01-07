НКРЕКП покриває грабіж державних енергокомпаній, – Тинний

З державних енергетичних компаній, в першу чергу НАЕК "Енергоатом", розкрадаються мільярди гривень під прямим заступництвом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Про це в своїй колонці у виданні "Українська правда" пише співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний.

"Збитки НАЕК "Енергоатом "від останніх торгів (18 грудня 2020 р – прим.) будуть більше 1 млрд грн. А це вже надцятий раз, коли так цинічно і неприкрито біржова площадка використовується для крадіжки мільярдів гривень з держкомпанії ... Грабіж неможливий без "даху" в особі колективного" Дуремара "регуляторного органу НКРЕКП", - пише Тинний.

На думку підприємця, рекордних збитків "Енергоатому" - 7 млрд грн за 2020 р – прямий наслідок цинічного змови керівництва компанії, біржового майданчика, що регулюють і правоохоронних органів.

На останній торгах практично весь обсяг був придбаний компанією "Юнайдет Енерджі", що спеціалізується в тому числі на постачанны електроенергії, газу та нафтопродуктів на підприємства групи "Приват".

"Збитки держкомпаній завжди в кінцевому рахунку покриваються за рахунок державного бюджету і наших податків. А могли б бути прибутку і додаткові надходження в бюджет", - зазначає Тинний.

На тлі неприкритого грабунку держкомпаній, населенню надається подачка у вигляді пільгової ціни на електроенергію.

"Під прикриттям необхідності цієї "соціальної" ціни твориться все свавілля, описане вище. І що при розподілі" знижок "завжди знайдуться моторніші, здатні урвати в тисячу разів більше", - підсумував Тинний