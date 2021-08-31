НКРЭКУ может сорвать план накопления угля накануне отопительного сезона – эксперт "Центра Разумкова"

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Рынки и компании
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Отмена ценового ограничения на внутрисуточном рынке может негативно повлиять на финансовое состояние производителей электроэнергии

Решение НКРЭКУ об отмене ценового ограничения на внутрисуточном рынке может негативно повлиять на финансовое состояние реальных производителей электроэнергии и поставить под угрозу подготовку энергосистемы к зиме.

Об этом сообщил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

"Будет ли Украина зимой с углем? Последнее слово за регулятором... НКРЭКУ на завтрашнем заседании планирует внести изменения в "ковидное" постановление, предусматривающее требование участников рынка к 1 октября 2021 года в своих заявках на ВГС указывать цену на э/э не менее от значение 100,5% от цены РДН. Следствием отмены этой нормы станет снижение средней цены РДН и возвращения манипуляций и схем по торговле воздухом", – отметил эксперт.

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Он отметил, что на практике это решение НРКЭКУ поставит генерирующие компании в безвыходное положение полного отсутствия денежных ресурсов на закупку угля на старте ОЗУ.

"Дальнейшее снижение цены РДН пагубно повлияет на покупательную способность генерирующих компаний и поставит под угрозу срыва подготовку к осенне-зимнему периоду. А предпосылки реализации этого сценария сейчас крайне высоки", – добавил эксперт.

Эта ситуация, по мнению эксперта, может привести к тому, что Украина окажется в ситуации, когда без импорта из России и Беларуси будет невозможно пройти осенне-зимний период.

Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен, спровоцированного недобросовестными трейдерами-спекулянтами, ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась. Манипуляции трейдеров были приостановлены и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в частности и по импорту.

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