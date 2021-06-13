НКРЭКУ должна прекратить махинации с ценами на энергорынке, – Федерация работодателей ТЭК

Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса призвала НКРЭКУ немедленно прекратить возможность для махинаций на злоупотреблений с ценами на оптовом рынке электрической энергии.

Об этом говорится в письме Федерация к регулятору, опубликованном на сайте компании.

"Манипуляции отдельных участников рынка по перепродаже электроэнергии по демпинговым ценам, привели к искажению рыночных индикативов и увеличение объемов небалансов электроэнергии, а также снижение ликвидности РДН", - говорится в письме.

Федерация работодателей отмечает, что бездействие НКРЭКУ может поставить под угрозу подготовку к отопительному сезону 2021-2022.

Видео дня

"Такие действия приводят не только к ухудшению финансово-экономического состояния производителей электроэнергии, но и делают невозможным своевременное проведение ремонтных работ генерирующих компаний, и ставят под угрозу срыва подготовку ими к осенне-зимнему периоду 2021-2022.

ФРУТЭК направила НКРЭКУ перечень мероприятий, которые позволят остановить злоупотребления, предотвратить дальнейшие манипуляции и искажение ценовой политики на рынке электрической энергии.

Напомним, в мае 2021 цена на оптовом рынке электроэнерги опустилась до рекордно низкого значения. В отдельные дни цены падали до 43-44 коп. / КВт ч. Причиной стали махинации группы трейдеров. НКРЭКУ официально признала махинации лишь 2 июня после обращений Министерства энергетики.

Однако комиссия официально отказалась менять правила работы рынка для прекращения таких махинаций, ограничившись намерением в ручном режиме следовать за трейдерами. Все предложения Министерства энергетики комиссией были проигнорированы.

По расчетам экспертов, только в мае, ценовые махинации трейдеров при молчаливом согласии НКРЭКУ, государственный "Энергоатом" получил 120 млн евро (4 млрд грн), что равняется трети всего бюджета компании на капитальные инвестиции.