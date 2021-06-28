НКРЭКУ должна прекратить махинации на рынке электроэнергии перед неизбежным повышением цен для населения – ВЕА

Приведение цен на электрическую энергию для населения до рыночного уровня неотвратимо.

Об этом заявил вице-президент Всеукраинской энергетической ассамблеи Юрий Саква.

"Хороших" решений уже не осталось. "Плохие" уже закончились. Есть единственный вариант – изобрести правильное ", - прокомментировал эксперт решения правительства продлить действующую систему ПСО до августа.

Юрий Саква призвал регулятор перед неотвратимым повышением цен для наследной прекратить все возможные махинации и перекосы на рынке.

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"Если и на этот раз повысить цены для бытовых потребителей без изменения правил рынка и синхронизации всех секторов рынка электроэнергии на рыночных принципах – часть дополнительных средств от населения тоже может "убежать" с рынка электроэнергии с высокой достоверности. От "Енергатома", как потенциального получателя первой очереди, тоже", - отметил эксперт.

По его словам, речь идет в первую очередь о "демпинге" и искусственные прайс-кепи.

Напомним, тариф на электроэнергию для населения в Украине в 4 раза ниже, чем в среднем в странах Европы.

Население получает электроэнергию по цене в 2-3 ниже ее себестоимости.