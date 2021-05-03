НКРЭКУ должна прекратить лоббировать российскую электроэнергию и остановить импорт из России и Беларуси, – нардеп

Руководство НКРЭКУ, которое является основным лоббистом российской электроэнергии в Украине, должно немедленно выполнить требования закона и остановить преступные закупки тока из России и Беларуси.

Об этом заявил бывший глава СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко.

"Единый лоббист российского импорта на сегодня - это так называемый национальный регулятор НКРЭКУ. Руководство этого органа должно немедленно и неукоснительно выполнить закон и прекратить преступный импорт из страны-агрессора", – сообщил нардеп на своей странице в Facebook.

Он отметил, что импорт тока осуществляется вопреки и нашим национальным интересам и безопасности.

По его словам, вопрос энергетической безопасности будет одним из ключевых во время визита госсекретаря США Энтони Блинкин в Украину.

"Убежден, что наши американские партнеры не в восторге от решений нечистых на руку украинских чиновников закупать электроэнергию из России и с Белорусской АЭС, которая грозит всей Восточной Европе. Я уже направил американским коллегам материалы о роли украинских чиновников-коррупционеров в лоббировании российской электроэнергии в нарушение международных санкций", – подытожил нардеп.

Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. С начала года импортировано более 600 млн кВт часов на 1 млрд грн.

15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импорт тока из России и Беларуси, предоставив НКРЭКУ полномочия ограничивать доступ к межгосударственным пересечениям.