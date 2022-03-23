Никаких новых контрактов, пока Путин у власти: немецкий энергогигант урезал сотрудничество с Россией

Третья по величине энергетическая компания Германии EnBW не будет заключать новые контракты на поставку энергоресурсов из России. Компания заявила, что это правило будет действовать, пока у власти в РФ находится Владимир Путин.

Об этом заявил глава EnBW Франк Мастио, пишет Reuters. Сейчас компания получает из РФ 86% каменного угля и 20% газа из России, но это не помешало ей пойти на решительные меры.

"При таком руководстве не будет никаких новых контрактов на поставку с Россией", – заявил Мастио. При этом он признал, что Германия еще какое-то время будет зависеть от импорта газа.

EnBW уже активизировала усилия по сокращению поставок российского угля и газа, но заявила, что не может компенсировать внезапное прекращение импорта. Ранее аналогичные решения приняли ее конкуренты RWE и E.ON.

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Как сообщал OBOZREVATEL, E.ON прекратила закупку газа у трейдинговых фирм российского "Газпрома", но не обсуждает выход из проекта "Северный поток-2". Как заявил генеральный директор группы Леонхард Бирнбаум, этот газопровод уже не подлежит продаже.

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