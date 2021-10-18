Невзирая на кризис. "Газпром" отказался нарастить транзит газа через Украину

Российская компания "Газпром" не стала бронировать допмощности на транзит газа в Европу через Украину на ноябрь. Однако по газопроводу "Ямал-Европа", который идет через Беларусь, забронировала транзит аж на 31,4 млн кубов в сутки. Если "Газпром" продолжит вести такую политику, объем недопоставленного газа в ЕС составит более 5 млрд. куб. м к концу отопительного сезона 2021-2022.

На аукционе для "Ямал-Европа" предлагалось забронировать транзит на 89,1 млн кубов газа в сутки. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на GSA Platform.

Как заявил в своем Facebook глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко, РФ за последний год почти в два раза сократила объемы транзита через Украину в Европу. Также он назвал неправдой заявление российских властей о том, что увеличение объемов поставок газа через Украину опасно тем, что ГТС износилась. "Россия уже не первый год продвигает эту историю, но это абсолютно неправда", – добавил Витренко.

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Стоит отметить, что Европа вошла в сезон отбора газа с самыми низкими запасами топлива в истории. Впрочем, несмотря на это, накопленного газа ей вполне может хватить для успешного прохождения отопительного периода.

Европейские подземные хранилища газа (ПХГ) заполнены лишь на 77,13%. Это – самый низкий показатель в истории. При этом Европа уже начала использовать накопленные запасы: отбор газа превышает закачку уже 5 дней подряд – с 13 по 17 октября.

При этом в России предупредили ЕС о том, что газовый кризис в Европе может повторяться из-за того, что Европе не хватает около 25 млрд кубометров для компенсации потребностей. С другой стороны "Газпром" почти в два раза снизил поставки через украинскую ГТС и сам же спровоцировал энергетический кризис в Европе.

В европейских странах закрываются заводы и энергокомпании, растут тарифы. Тем временем в Украине коммерческий тариф на газ с июля до начала октября взлетел с 14,7 до 54,1 грн за кубометр, а Кабмин фактически бездействует. Пока в ЕС обсуждают компенсации для бизнеса, расследование взлета цен и ограничение тарифов для населения, украинское правительство не предпринимает никаких конкретных шагов.

Как рассказал гендиректор "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, заявки "Газпрома" на заправку газом первой ветки "Северного потока-2" – прямой намек на то, что Европа может получить дополнительные объемы только через "Северный поток-2". "Шантаж продолжается", – добавил он.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в России заявили, что в Европе якобы нет дефицита газа, а "Газпром" не наращивает поставки в европейские страны из-за отсутствия заказов. Цена газа тоже не падает – около $1100 за тысячу кубов. Еще в августе составляла $600.