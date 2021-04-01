Німецький регулятор вирішив не скасовувати дозвіл на будівництво 'Північного потоку-2'

Федеральне відомство із судноплавства та гідрографії Німеччини відхилило скаргу екологічних компаній про дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Про це йдеться в заяві на сайті відомства. Зазначається, що після ретельного вивчення та повної оцінки BSH не зміг визначити будь-яких значних факторів. Виданий раніше дозвіл на проведення робіт залишається дійсним.

Так, у липні 2020 року Nord Stream 2 AG подала заявку на зміну дозволу на прокладку трубопроводів, виданого 2018-го. Заява стосується затвердження нового тимчасового вікна для прокладки трубопроводів з якорем на останньому маршруті в Німеччині.

Раніше координатор німецького уряду щодо трансатлантичної співпраці Пітер Баєр закликав ввести мораторій на будівництво газопроводу. "Проєкт є серйозним каменем спотикання для перезавантаження трансатлантичних відносин. Американці чекають від нас, що ми не тільки змінимо нашу риторику, а й змусимо вчинки говорити. Тому я виступаю за мораторій на "Північний потік-2", – заявив Баєр.

Уточнюється, що надії на те, що зміна влади може призвести до розслаблення в боротьбі з трубопроводом, досі не виправдалися. Держсекретар США Ентоні Блінкен всього кілька днів тому виступив проти "Північного потоку-2" під час свого візиту в Брюссель. Цей настрій, на думку Баєра, повинна враховувати Німеччина.

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